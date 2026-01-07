B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Traficul urban golește bugetele șoferilor. Cât ajunge să coste anual utilizarea mașinii personale comparativ cu transportul public

Traficul urban golește bugetele șoferilor. Cât ajunge să coste anual utilizarea mașinii personale comparativ cu transportul public

Iulia Petcu
07 ian. 2026, 07:37
Traficul urban golește bugetele șoferilor. Cât ajunge să coste anual utilizarea mașinii personale comparativ cu transportul public
Sursa foto: DC Studio
Cuprins
  1. Cât ajunge să coste anual utilizarea mașinii personale în orașele mari
  2. De ce transportul public rămâne mai ieftin, dar insuficient folosit

Costurile reale ale mobilității urbane devin tot mai vizibile pentru românii din marile orașe, pe fondul traficului sufocant și al cheltuielilor în creștere. O comparație între mașina personală și transportul public scoate la iveală diferențe semnificative, atât financiar, cât și în privința timpului pierdut zilnic.

Cât ajunge să coste anual utilizarea mașinii personale în orașele mari

Deținerea unui autoturism presupune mult mai mult decât investiția inițială, costurile reale acumulându-se constant, indiferent dacă apar sau nu probleme tehnice majore. Deprecierea vehiculului, asigurările obligatorii și facultative, ITP-ul, taxele, întreținerea curentă, reparațiile, carburantul și parcarea duc cheltuiala anuală spre pragul de 18.000 de lei, potrivit calculelor mediane.

La aceste sume se adaugă timpul pierdut în trafic, care capătă o importanță economică tot mai mare în orașele aglomerate. Un studiu din septembrie 2025 arată că Bucureștiul înregistrează un „Excess Travel Time Ratio” ridicat, șoferii ajungând să piardă aproximativ 12 zile anual în trafic.

„Datele analizate de noi arată că ora de prânz este noul vârf de trafic. În multe orașe, vitezele minime nu se mai înregistrează la 8:00 sau 17:00, ci între orele 11:00 și 14:00. Explicația vine din munca flexibilă, programe decalate și o dispersie mai mare a fluxurilor de deplasare pe durata zilei. Dacă prânzul este momentul critic, iar drumurile scurte, combinate, spre școli, piețe, spitale sau birouri locale, curieratul și livrările de mâncare, precum și transportul alternativ de tip Uber/Bolt, sunt cele care generează încetiniri, atunci măsurile de mobilitate trebuie calibrate și pentru intervalul 11:00 – 14:00, nu doar pentru orele tradiționale de rush hour”, a declarat Florian Filat, director executiv al Institutului pentru Orașe Vizionare și manager de proiect City Index.

De ce transportul public rămâne mai ieftin, dar insuficient folosit

Diferența de cost față de transportul public este evidentă, mai ales în marile centre urbane. În București, un abonament lunar integrat este de aproximativ 160 de lei, iar unul anual ajunge la 700 de lei, chiar și extinderea metropolitană rămânând sub 1.400 de lei.

În orașe precum Cluj-Napoca sau Iași, tarifele lunare pot urca spre 250 de lei, însă abonamentele anuale rămân net inferioare costurilor auto. Chiar și așa, infrastructura deficitară și lipsa predictibilității îi determină pe mulți români să evite transportul public.

Exemplele punctuale arată însă că soluțiile alternative pot reduce presiunea asupra traficului. La Brașov, autoritățile au implicat Poliția Locală în transportul elevilor către școli, pentru a diminua aglomerația generată de părinți.

„Consider că este foarte important deoarece îi ajută să ajungă la timp la școală se evită aglomerația și totodată noi părinții putem simți că îi trimitem în siguranță, având în vedere că este și un polițist în interiorul autobuzului. Știm sigur că ei ajung în siguranță la școală și nu se ia nimeni de ei.”, a declarat un părinte, potrivit Ziare.com.

Tags:
Citește și...
Ceața reduce vizibilitatea pe mai multe autostrăzi. Cum se circulă marți dimineață pe drumurile din România
Auto
Ceața reduce vizibilitatea pe mai multe autostrăzi. Cum se circulă marți dimineață pe drumurile din România
România surprinde Europa! Țara noastră a depășit Cehia, Danemarca și Croația la autostrăzi. Ce arată cifrele
Auto
România surprinde Europa! Țara noastră a depășit Cehia, Danemarca și Croația la autostrăzi. Ce arată cifrele
Permisul de conducere fără bani din buzunar. Tinerii care pot primi sprijin financiar în 2026
Auto
Permisul de conducere fără bani din buzunar. Tinerii care pot primi sprijin financiar în 2026
Costuri mai mari pentru șoferii care dețin două autoturisme. Cum funcționează „taxa” RCA din 2026
Auto
Costuri mai mari pentru șoferii care dețin două autoturisme. Cum funcționează „taxa” RCA din 2026
Amenzi mai mari din 2026. Cum influențează creșterea salariului minim valoarea sancțiunilor rutiere și ce sume riscă șoferii
Auto
Amenzi mai mari din 2026. Cum influențează creșterea salariului minim valoarea sancțiunilor rutiere și ce sume riscă șoferii
Parcarea în Europa, între confort și costuri ridicate pentru șoferi. Ce trebuie să știe șoferii despre parcările publice și private
Auto
Parcarea în Europa, între confort și costuri ridicate pentru șoferi. Ce trebuie să știe șoferii despre parcările publice și private
Programul STB și Metrorex de Revelion: Află cum vor circula, în București, autobuzele și metroul în noaptea de Anul Nou
Auto
Programul STB și Metrorex de Revelion: Află cum vor circula, în București, autobuzele și metroul în noaptea de Anul Nou
Piața auto mondială surprinde în 2025. Europa accelerează electrificarea, America de Nord încetinește, China domină la volum
Auto
Piața auto mondială surprinde în 2025. Europa accelerează electrificarea, America de Nord încetinește, China domină la volum
Lovitură de proporții pentru șoferii care dețin mașini vechi: Impozitul va bubui. Când intră în vigoare noile măsuri
Auto
Lovitură de proporții pentru șoferii care dețin mașini vechi: Impozitul va bubui. Când intră în vigoare noile măsuri
Împodobirea mașinilor de Crăciun, între spirit festiv și sancțiuni usturătoare. Ce amenzi riscă şoferii
Auto
Împodobirea mașinilor de Crăciun, între spirit festiv și sancțiuni usturătoare. Ce amenzi riscă şoferii
Ultima oră
00:08 - Cum vede Nicușor Dan majorarea taxelor: „Mi-ar fi plăcut să nu crească… chiar să scadă”
23:58 - Ciorba de usturoi, aliatul sistemului imunitar în sezonul rece. Află cum se prepară
23:54 - Mesaje de Sfântul Ioan 2026. Ce urări să trimiți ca să le faci ziua mai frumoasă sărbătoriților
23:35 - Femeie din Gorj, bătută crunt de soț. Motivul halucinant care a dus la izbucnirea conflictului violent
23:22 - Referendumul pe Justiție va fi stabilit în următoarele zile. Nicușor Dan consideră că subiectul suspendării neserios
23:09 - Reducerile de iarnă atrag românii la cumpărături. Sfaturile simple care te salvează de cheltuieli inutile
23:08 - Cristina Cioran a decis să le ascundă copiilor faptul că Alex Dobrescu e la închisoare: „Mă întreabă zilnic când vine acasă”
23:00 - Nicușor Dan, despre situația tensionată din justiție. Ce spune despre procesele din 16 ianuarie
22:35 - Cum comentează Nicușor Dan amenințările lui Trump la adresa Groenlandei: „Nu vorbim de o intenţie oficială a administraţiei americane”
22:24 - Brânzeturile cumpărate din supermarket care îți pot afecta sănătatea. De ce nu sunt atât de sigure pe cât crezi