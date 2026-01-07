Costurile reale ale mobilității urbane devin tot mai vizibile pentru românii din marile orașe, pe fondul traficului sufocant și al cheltuielilor în creștere. O comparație între mașina personală și transportul public scoate la iveală diferențe semnificative, atât financiar, cât și în privința timpului pierdut zilnic.

Cât ajunge să coste anual utilizarea mașinii personale în orașele mari

Deținerea unui autoturism presupune mult mai mult decât investiția inițială, costurile reale acumulându-se constant, indiferent dacă apar sau nu probleme tehnice majore. Deprecierea vehiculului, asigurările obligatorii și facultative, ITP-ul, taxele, întreținerea curentă, reparațiile, carburantul și parcarea duc cheltuiala anuală spre pragul de 18.000 de lei, potrivit calculelor mediane.

La aceste sume se adaugă timpul pierdut în trafic, care capătă o importanță economică tot mai mare în orașele aglomerate. Un studiu din septembrie 2025 arată că Bucureștiul înregistrează un „Excess Travel Time Ratio” ridicat, șoferii ajungând să piardă aproximativ 12 zile anual în .

„Datele analizate de noi arată că ora de prânz este noul vârf de trafic. În multe orașe, vitezele minime nu se mai înregistrează la 8:00 sau 17:00, ci între orele 11:00 și 14:00. Explicația vine din munca flexibilă, programe decalate și o dispersie mai mare a fluxurilor de deplasare pe durata zilei. Dacă prânzul este momentul critic, iar drumurile scurte, combinate, spre școli, piețe, spitale sau birouri locale, curieratul și livrările de mâncare, precum și transportul alternativ de tip Uber/Bolt, sunt cele care generează încetiniri, atunci măsurile de mobilitate trebuie calibrate și pentru intervalul 11:00 – 14:00, nu doar pentru orele tradiționale de rush hour”, a declarat Florian Filat, director executiv al Institutului pentru Orașe Vizionare și manager de proiect City Index.

De ce transportul public rămâne mai ieftin, dar insuficient folosit

Diferența de cost față de transportul public este evidentă, mai ales în marile centre urbane. În București, un abonament lunar integrat este de aproximativ 160 de lei, iar unul anual ajunge la 700 de lei, chiar și extinderea metropolitană rămânând sub 1.400 de lei.

În orașe precum Cluj-Napoca sau Iași, tarifele lunare pot urca spre 250 de lei, însă abonamentele anuale rămân net inferioare costurilor auto. Chiar și așa, infrastructura deficitară și lipsa predictibilității îi determină pe mulți români să evite .

Exemplele punctuale arată însă că soluțiile alternative pot reduce presiunea asupra traficului. La Brașov, autoritățile au implicat în transportul elevilor către școli, pentru a diminua aglomerația generată de părinți.

„Consider că este foarte important deoarece îi ajută să ajungă la timp la școală se evită aglomerația și totodată noi părinții putem simți că îi trimitem în siguranță, având în vedere că este și un polițist în interiorul autobuzului. Știm sigur că ei ajung în siguranță la școală și nu se ia nimeni de ei.”, a declarat un părinte, potrivit Ziare.com.