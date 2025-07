Avertisment de la MAE: românii din Marsilia, în pericol din cauza unui incendiu devastator

Un de vegetație scăpat de sub control a cuprins o zonă întinsă din apropierea orașului Marsilia, Franța, extinzându-se rapid pe o suprafață de 35 de hectare și provocând haos în trafic și în transportul aerian.

Fumul gros s-a răspândit pe mai mulți kilometri, acoperind centrul orașului, iar autoritățile franceze au ridicat alerta de poluare la nivelul 2.

Informațiile au fost comunicate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) într-o atenționare oficială de călătorie, citate de . Potrivit surselor, vântul puternic, care a atins viteze de până la 70 km/h, alimentează flăcările și amenință zonele locuite din nordul Marsiliei, unde autoritățile se pregătesc să evacueze mai multe cartiere.

Aeroportul Marseille-Provence a fost nevoit să suspende temporar toate zborurile, din cauza apropierii de zona incendiată și a vizibilității reduse cauzate de fum. De asemenea, autostrada A55, una dintre principalele căi de acces în oraș, a fost închisă, iar trenurile din gara centrală nu mai pleacă spre nordul Franței.

Cetățenii sunt sfătuiți să rămână în interior, să evite deplasările și să urmeze instrucțiunile autorităților locale. Ministerul român de Externe recomandă monitorizarea permanentă a informațiilor oficiale și luarea în considerare a unei eventuale evacuări.

Românii afectați pot solicita sprijin la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Marsilia, redirecționate automat către Centrul de Contact și Suport pentru Cetățenii Români din Străinătate.

This is on the outskirts of Marseille, France now 🔥👀

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1)