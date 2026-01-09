B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Câți bani vor primi „în mână”, de la 1 iulie, milioane de angajați

Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Câți bani vor primi „în mână”, de la 1 iulie, milioane de angajați

Ana Beatrice
09 ian. 2026, 13:41
Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Câți bani vor primi „în mână”, de la 1 iulie, milioane de angajați
Sursă Foto: INQUAM Photos - Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce impact va avea majorarea salariului minim
  2. Ce salariu minim net vor încasa angajații de la 1 iulie 2026
  3. Cum arată salariul minim actual

Începând cu 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi majorat. Noul nivel al salariului minim va ajunge la 4.325 de lei lunar. Creșterea este de 6,8% față de nivelul salariului minim din luna iunie a acestui an. Majorarea vine ca urmare a unui proiect de act normativ inițiat de Ministerul Muncii, vineri, 9 ianuarie.

Ce impact va avea majorarea salariului minim

Demersurile pentru majorarea salariului minim brut pe țară au intrat într-o etapă esențială. Proiectul de hotărâre a fost trimis spre avizare Consiliului Economic și Social, o procedură necesară înainte de aprobarea finală de către Guvern.

Valoarea salariului minim a fost stabilită la 4.325 de lei lunar. Aceasta a fost agreată în urma dialogului cu partenerii sociali, respectiv sindicatele și patronatele. Discuțiile au avut loc în cadrul ședințelor Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, desfășurate pe 20 octombrie 2025 și 10 decembrie 2025.

La acest moment, 831.382 de angajați din România sunt remunerați la nivelul salariului minim brut. Aceștia reprezintă 14,6% din totalul salariaților activi. După aplicarea majorării, numărul beneficiarilor va crește la 1.759.027 de persoane.

Potrivit estimărilor Ministerului Muncii, măsura va contribui la creșterea economică prin stimularea angajărilor și majorarea puterii de cumpărare. De asemenea, aceasta ar urma să ducă la diminuarea muncii la negru, printr-o mai bună fiscalizare a veniturilor.

Ce salariu minim net vor încasa angajații de la 1 iulie 2026

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim net va ajunge la 2.699 de lei. Această creștere este rezultatul deciziilor adoptate de Guvern la finalul anului trecut. Prin ordonanță trenuleț, Executivul a stabilit ca majorarea salariului minim brut să fie corelată cu reducerea sumei neimpozabile, de la 300 de lei la 200 de lei.

În aceste condiții, angajații vor resimți o creștere netă de doar 125 de lei. În schimb, costurile suportate de angajatori vor crește cu 284 de lei față de nivelul actual.

Situația a fost criticată de specialiști. „Angajații se aleg cu foarte puțin, angajatorii trebuie să scoată bani în plus din buzunar, iar câștigător este statul”, a spus în decembrie expertul contabil Cosmin Dumitrașcu pentru hotnews.ro.

În același timp, IMM România a solicitat menținerea sumei neimpozabile de 300 de lei și după 1 iulie 2026. Potrivit organizației, această măsură ar duce la o creștere a salariului minim net cu 167 de lei.

Cum arată salariul minim actual

În prezent, la un salariu minim brut de 4.050 de lei, aplicabil de la 1 ianuarie 2025, un angajat primește „în mână” 2.574 de lei. Acest nivel al salariului net este posibil datorită scutirii de taxe aplicate sumei de 300 de lei din salariul minim brut.

Pentru a beneficia de această facilitate fiscală, venitul brut total din salarii și venituri asimilate salariilor nu trebuie să depășească plafonul de 4.300 de lei.

Din perspectiva angajatorilor, costul salarial complet pentru un angajat plătit cu salariul minim se ridică în prezent la 4.134 de lei, conform datelor publicate de Startupcafe.ro.

