Avocat din București prins beat la volan în noaptea de Mărțișor. Cum a încercat un avocat să justifice alcoolemia ridicată

Avocat din București prins beat la volan în noaptea de Mărțișor. Cum a încercat un avocat să justifice alcoolemia ridicată

Iulia Petcu
25 feb. 2026, 16:06
Avocat din București prins beat la volan în noaptea de Mărțișor. Cum a încercat un avocat să justifice alcoolemia ridicată
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în noaptea controlului rutier
  2. Ce au arătat probele biologice și declarațiile ulterioare
  3. Cum a ajuns cazul avocatului la o decizie definitivă

Un avocat din București, cu experiență în administrația publică și mediul universitar, a primit o condamnare definitivă după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Hotărârea a fost pronunțată de instanța supremă, care a menținut soluția Curții de Apel București.

Ce s-a întâmplat în noaptea controlului rutier

Potrivit actelor din dosar, în noaptea de 1 martie 2024, în jurul orei 23:00, un echipaj de poliție a oprit un autoturism pe DN1, în direcția Otopeni. Șoferul emana halenă alcoolică și a fost testat cu aparatul Drager, rezultând o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Inițial, acesta a negat consumul de alcool și a invocat un tratament pentru depresie.

Anchetatorii au consemnat că „inculpatul a avut o atitudine oscilantă”, menționând că ar fi consumat „murături, carne cu șampanie și alte produse care fermentau”. Ulterior, la examinarea clinică efectuată la INML, avocatul a negat din nou consumul de alcool.

Ce au arătat probele biologice și declarațiile ulterioare

Transportat la un spital din Capitală, bărbatului i-au fost recoltate două probe de sânge, care au indicat o alcoolemie de 1,70 g la mie, respectiv 1,38 g la mie. În fața anchetatorilor, acesta a recunoscut ulterior că a consumat alcool la părinți, de 1 Martie.

În declarația oficială se arată că „a băut nişte vişinată” și a considerat că, după odihnă, „alcoolemia urma să iasă din sânge”. Judecătorii au reținut caracterul oscilant al declarațiilor, dar și faptul că fapta a fost recunoscută.

Cum a ajuns cazul avocatului la o decizie definitivă

Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat condamnarea lui Mihail Vladimir Poenaru la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Sentința include un termen de supraveghere de doi ani și menține decizia pronunțată anterior de Curtea de Apel București, în octombrie 2025. Avocatul este cunoscut pentru activitatea sa profesională, fiind coautor de lucrări juridice și doctorand în Dreptul muncii, scrie observatornews.ro.

Instanța a ținut cont de profilul profesional al avocatului și de recomandările primite de la „doi profesori emeriţi ai Facultăţii de Drept”, care l-au descris ca fiind o persoană „sârguincioasă” și „cu o atitudine pozitivă şi profesionistă”. Aceste elemente au contribuit la aplicarea unei sancțiuni considerate mai blânde.

