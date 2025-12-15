Doi tineri au fost reținuți după ce au încercat să spargă un easybox și să fure telefoanele din interior. Ei au fost audiați și sunt cercetați pentru tentativă de furt calificat.

Reținuți după ce au încercat să spargă un easybox

Totul s-a întâmplat în Bacău, în noaptea de 12 spre 13 decembrie, suspecții fiind un tânăr de 17 ani și unul de 20. Ei au comandat telefoanele de pe un site, iar produsele trebuiau să le ridice din lockere. Numai că, în loc să le plătească, au forțat deschiderea lockerelor cu două răngi.

Scenele au fost surprinse de camera de supraveghere instalată chiar deasupra depozitului.

Chiar dacă purtau cagule, tinerii au fost identificați de agenții Secției 1 Poliție Bacău. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt acum cercetați pentru tentativă la furt calificat.