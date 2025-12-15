B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Plan eșuat în Bacău: Doi tineri au încercat să fure cu ranga telefoanele dintr-un easybox (VIDEO)

Plan eșuat în Bacău: Doi tineri au încercat să fure cu ranga telefoanele dintr-un easybox (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 dec. 2025, 10:59
Plan eșuat în Bacău: Doi tineri au încercat să fure cu ranga telefoanele dintr-un easybox (VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Ziarul de Bacău / Facebook

Doi tineri au fost reținuți după ce au încercat să spargă un easybox și să fure telefoanele din interior. Ei au fost audiați și sunt cercetați pentru tentativă de furt calificat.

Reținuți după ce au încercat să spargă un easybox

Totul s-a întâmplat în Bacău, în noaptea de 12 spre 13 decembrie, suspecții fiind un tânăr de 17 ani și unul de 20. Ei au comandat telefoanele de pe un site, iar produsele trebuiau să le ridice din lockere. Numai că, în loc să le plătească, au forțat deschiderea lockerelor cu două răngi.

Scenele au fost surprinse de camera de supraveghere instalată chiar deasupra depozitului.

Chiar dacă purtau cagule, tinerii au fost identificați de agenții Secției 1 Poliție Bacău. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt acum cercetați pentru tentativă la furt calificat.

Tags:
Citește și...
Tinerele diagnosticate cu lepră la Cluj ar fi intrat în contact și cu artiștii de la Untold. I-ar fi făcut masaj inclusiv lui DJ Tiesto
Eveniment
Tinerele diagnosticate cu lepră la Cluj ar fi intrat în contact și cu artiștii de la Untold. I-ar fi făcut masaj inclusiv lui DJ Tiesto
Greșeala care te poate lăsa fără talon. Iată ce trebuie să știe șoferii
Eveniment
Greșeala care te poate lăsa fără talon. Iată ce trebuie să știe șoferii
Primele cazuri de „super gripă”, confirmate în România. Avertismentul medicilor și măsuri de prevenție
Eveniment
Primele cazuri de „super gripă”, confirmate în România. Avertismentul medicilor și măsuri de prevenție
Un trend tot mai dorit în prag de sărbători: bradul de Crăciun decorat de specialiști. Află cât costă serviciul
Eveniment
Un trend tot mai dorit în prag de sărbători: bradul de Crăciun decorat de specialiști. Află cât costă serviciul
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Detalii noi în cazul morții suspecte a fostei ministre a Justiției
Eveniment
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Detalii noi în cazul morții suspecte a fostei ministre a Justiției
Sosul de roșii tradițional italian: ingrediente și tehnici transmise din generație în generație
Eveniment
Sosul de roșii tradițional italian: ingrediente și tehnici transmise din generație în generație
Cum a fost sabotată activitatea DNA. Un procuror al Direcției și un ofițer din MAI fac dezvăluiri. „Sunt convins că decizia Înaltei Curți nu a fost dată întâmplător”
Eveniment
Cum a fost sabotată activitatea DNA. Un procuror al Direcției și un ofițer din MAI fac dezvăluiri. „Sunt convins că decizia Înaltei Curți nu a fost dată întâmplător”
Volkswagen închide fabrica din Dresda și o transformă în centru de cercetare
Eveniment
Volkswagen închide fabrica din Dresda și o transformă în centru de cercetare
Călin Georgescu și Horațiu Potra, confruntare în sala de judecată. Este prima întâlnire față în față după extrădarea șefului mercenarilor. Ce urmează
Eveniment
Călin Georgescu și Horațiu Potra, confruntare în sala de judecată. Este prima întâlnire față în față după extrădarea șefului mercenarilor. Ce urmează
Cât îi va costa pe români o vacanță în Bulgaria în 2026, după adoptarea monedei euro. Sumele care îi vor pune pe gânduri pe turiști
Eveniment
Cât îi va costa pe români o vacanță în Bulgaria în 2026, după adoptarea monedei euro. Sumele care îi vor pune pe gânduri pe turiști
Ultima oră
11:29 - Tinerele diagnosticate cu lepră la Cluj ar fi intrat în contact și cu artiștii de la Untold. I-ar fi făcut masaj inclusiv lui DJ Tiesto
11:24 - Simona Halep, nouă strategie după ce și-a speriat clienții hotelului cu prețurile pentru Revelion: „Ar trebui să aprecieze”
11:24 - Greșeala care te poate lăsa fără talon. Iată ce trebuie să știe șoferii
11:20 - Primele cazuri de „super gripă”, confirmate în România. Avertismentul medicilor și măsuri de prevenție
11:05 - Prima reacție a ministrului Justiției, după interviul judecătoarei Raluca Moroșanu. Ce a anunțat Radu Marinescu: “Solicit să se ia măsuri ferme”
10:49 - Un trend tot mai dorit în prag de sărbători: bradul de Crăciun decorat de specialiști. Află cât costă serviciul
10:40 - Rodica Stănoiu a fost deshumată. Detalii noi în cazul morții suspecte a fostei ministre a Justiției
10:37 - Nicușor Dan a explicat de ce nu a mers la funeraliile lui Ion Iliescu. Adevărul spus după patru luni
10:27 - Testul Coaliției se dă la Senat. Se votează moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. Ce semnale vin de la PSD
10:18 - Nicușor Dan: Împărtășesc îngrijorările societății legate de funcționarea justiției. Voi acționa în limitele atribuțiilor mele constituționale. Statul de drept nu este negociabil