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Bacău: Un jandarm a găsit și returnat o borsetă cu o mică avere. Reacția proprietarului (VIDEO)

Traian Avarvarei
22 mart. 2026, 17:40
Bacău: Un jandarm a găsit și returnat o borsetă cu o mică avere. Reacția proprietarului (VIDEO)
Un jandarm a găsit și a returnat o borsetă. Sursa foto: Captură video - Inspectoratul de Jandarmi Județean ''Ștefan cel Mare" Bacău / Facebook

Un jandarm din Bacău, aflat în timpul liber, a găsit o borsetă cu 4.500 de euro și 7.564 de lei în parcarea unui mall. Cu ajutorul colegilor de la muncă, dar și a unei cărți de vizită găsită în borsetă, jandarmul a reușit să dea de proprietar, care s-a arătat ușurat și recunoscător că-și are bunurile înapoi în posesie.

Un jandarm a înapoiat o borsetă cu bani găsită într-o parcare

„𝑼𝒏 𝒋𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒎 𝒃𝒂̆𝒄𝒂̆𝒖𝒂𝒏 𝒂 𝒈𝒂̆𝒔𝒊𝒕 𝒔̦𝒊 𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒂𝒕 4.500 € 𝒔̦𝒊 7.564 𝒍𝒆𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒆𝒕𝒂𝒓𝒖𝒍𝒖𝒊🤝

𝑰̂𝒏 𝒂𝒄𝒆𝒂𝒔𝒕𝒂̆ 𝒅𝒖𝒑𝒂̆-𝒂𝒎𝒊𝒂𝒛𝒂̆, 𝒖𝒏 𝒋𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒎 𝒅𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒖𝒍 𝑰𝒏𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒂𝒕𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒅𝒆 𝑱𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒎𝒊 𝑱𝒖𝒅𝒆𝒕̦𝒆𝒂𝒏 „𝑺̦𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏 𝒄𝒆𝒍 𝑴𝒂𝒓𝒆” 𝑩𝒂𝒄𝒂̆𝒖, 𝒂𝒇𝒍𝒂𝒕 𝒊̂𝒏 𝒕𝒊𝒎𝒑𝒖𝒍 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓, 𝒂 𝒈𝒂̆𝒔𝒊𝒕 𝒊̂𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒄𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒖𝒏𝒖𝒊 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒙 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒐 𝒃𝒐𝒓𝒔𝒆𝒕𝒂̆ 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕̦𝒊𝒏𝒆𝒂 4.500 𝒅𝒆 𝒆𝒖𝒓𝒐, 7.564 𝒍𝒆𝒊, 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒖𝒎 𝒔̦𝒊 𝒖𝒏 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒐𝒇𝒆𝒍 𝒄𝒖 𝒄𝒂𝒓𝒅𝒖𝒓𝒊 𝒃𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒔̦𝒊 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆.

𝑭𝒂̆𝒓𝒂̆ 𝒆𝒛𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆, 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒕 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒋𝒊𝒏𝒖𝒍 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒈𝒊𝒍𝒐𝒓, 𝒊𝒂𝒓 𝒆𝒄𝒉𝒊𝒑𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕̦𝒊𝒆 𝒂𝒇𝒍𝒂𝒕𝒂̆ 𝒊̂𝒏 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒖 𝒔-𝒂 𝒅𝒆𝒑𝒍𝒂𝒔𝒂𝒕 𝒊𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕 𝒍𝒂 𝒇𝒂𝒕̦𝒂 𝒍𝒐𝒄𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒂 𝒂𝒄𝒐𝒓𝒅𝒂 𝒔𝒖𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒍 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒂𝒓. 𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂̆ 𝒖𝒏𝒆𝒊 𝒄𝒂̆𝒓𝒕̦𝒊 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒛𝒊𝒕𝒂̆ 𝒈𝒂̆𝒔𝒊𝒕𝒆 𝒊̂𝒏 𝒃𝒐𝒓𝒔𝒆𝒕𝒂̆, 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒆𝒕𝒂𝒓𝒖𝒍 𝒂 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕𝒂𝒕 𝒓𝒂𝒑𝒊𝒅 𝒔̦𝒊 𝒔-𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒛𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕 𝒊̂𝒏 𝒇𝒂𝒕̦𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒙𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍, 𝒖𝒏𝒅𝒆 𝒊-𝒂𝒖 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒊̂𝒏𝒎𝒂̂𝒏𝒂𝒕𝒆 𝒃𝒖𝒏𝒖𝒓𝒊𝒍𝒆 𝒑𝒆 𝒃𝒂𝒛𝒂 𝒖𝒏𝒖𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔-𝒗𝒆𝒓𝒃𝒂𝒍.

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒂𝒏𝒂 𝒂 𝒎𝒖𝒍𝒕̦𝒖𝒎𝒊𝒕 𝒋𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒎𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒖𝒍 𝒍𝒐𝒓, 𝒖𝒏 𝒂𝒄𝒕 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒖, 𝒅𝒂𝒓 𝒑𝒍𝒊𝒏 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆, 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒎𝒊𝒏𝒕𝒆𝒔̦𝒕𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒊𝒕𝒂̆𝒕̦𝒊𝒊 𝒊̂𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆𝒂 𝒏𝒐𝒂𝒔𝒕𝒓𝒂̆.✨️🤝”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Ștefan cel Mare” Bacău, pe Facebook.

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