Bagels, covrigii americani crocanți și pufoși, perfecți pentru orice moment al zilei. Vezi cum se prepară

Bagels, cunoscuți și ca „covrigii americani”, au câștigat popularitate în întreaga lume datorită combinației perfecte dintre textura crocantă la exterior și miezul pufos din interior. Sunt ideali pentru micul dejun, sau chiar ca bază pentru sandvișuri consistente.

Cuprins:

Ce ingrediente sunt necesare pentru bagels

Cum se prepară bagels pas cu pas

De ce trebuie fierți covrigii înainte de coacere

Cum se coc și cum se servesc bagels

Ce ingrediente sunt necesare pentru bagels

Potrivit , pentru a prepara opt bagels acasă, ai nevoie de:

550 g făină albă

300 g apă călduță

1 plic de drojdie uscată (7 g)

1 linguriță zahăr

50 g unt topit

2 lingurițe sare

Pentru fierbere se folosește 100 g bicarbonat de sodiu, iar pentru decor ulei de măsline, za’atar, sare grunjoasă sau fulgi de sare și piper negru proaspăt râșnit.

Un bagel are aproximativ 285 de calorii și , atunci când este pregătit acasă.

Cum se prepară bagels pas cu pas

Procesul începe prin activarea drojdiei într-o cană cu apă călduță și zahăr, lăsată timp de 10 minute. Apoi, făina se amestecă cu sarea, se adaugă maiaua și untul topit, iar aluatul se frământă până devine elastic și nelipicios.

După ce aluatul își dublează volumul, se împarte în opt bucăți egale și fiecare este modelată în formă de bilă, apoi transformată în covrig cu gaură în mijloc.

De ce trebuie fierți covrigii înainte de coacere

Un pas esențial care diferențiază bagels de covrigii clasici este fierberea lor într-o apă cu bicarbonat de sodiu. Fiecare bucată se fierbe câte 30 de secunde pe fiecare parte, ceea ce asigură textura crocantă a crustei după coacere.

Cum se coc și cum se servesc bagels

După fierbere, bagels sunt unși cu ulei de măsline și presărați cu za’atar, piper sau sare grunjoasă, apoi se coc la 210°C timp de 20-25 de minute. Rezultatul: covrigi aurii, crocanți la exterior și pufoși în interior, perfecți de savurat imediat ce s-au răcit.