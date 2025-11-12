Un bărbat de origine română a fost prins că a furat mai multe bunuri dintr-un magazin din Italia. Produsele erau ascunse în buzunarul rucsacului și jachetei.

Cum a justificat bărbatul de origine română faptul că a furat dintr-un magazin

Marius Budur, în vârstă de 34 de ani, a fost arestat în dimineața zilei de joi, 23 octombrie, după ce a fost prins furând bunuri de pe rafturile unui magazin din din Pordenone, Italia. La două zile după arest, pe 25 octombrie, a apărut în fața judecătorului Tribunalului Pordenone.

În timpul judecatei, Budur a făcut declarații spontane, cerându-și scuze pentru ceea fapta sa. El și-a justificat impulsul de a fura, susținând că i-a fost frig.

„Îmi cer scuze, îmi era frig”, a precizat el, potrivit .

Bărbatul de 34 de ani a fost găsit vinovat de un furt și o tentativă de furt. În consecință, judecătorul l-a condamnat pe român la opt luni de închisoare și plata unei amenzi de 300 de euro. De asemenea, i s-a interzis să locuiască în provincia Pordenone, ca măsură de precauție. Managerul magazinului spart a fost, de asemenea, prezent în instanță pentru a da declarații.

Ce furase românul

În doar cinzi zile, magazinul de pe Via Mazzini din Pordenone a fost ținta a două furturi.

Conform constatărilor Parchetului, care l-a acuzat de un furt și o tentativă de furt pe român, bărbatul adunase deja mai multe articole de îmbrăcăminte atunci când a început să trezească suspiciuni. Avusese grijă să ascundă produsele în buzunarele rucsacului și ale jachetei.

Însă, odată ce și-a dat seama că a fost observat, a început să împrăștie bunurile furate printre . Când a fost oprit și percheziționat de poliție, în interiorul rucsacului au mai fost găsite doar două perechi de șosete, ceea ce a dus la acuzația de furt.

Românul de 34 de ani nu ar fi acționat singur. În afara magazinului, un bărbat italian în vârstă de 47 de ani ar fi recepționat bunurile furate de român, fiind găsit în posesia unui articol de îmbrăcăminte și a unei genți.