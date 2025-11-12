B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Român prins la furat de haine, în Italia: „Îmi cer scuze, îmi era frig”. Ce pedeapsă a primit

Român prins la furat de haine, în Italia: „Îmi cer scuze, îmi era frig”. Ce pedeapsă a primit

B1.ro
12 nov. 2025, 07:23
Român prins la furat de haine, în Italia: „Îmi cer scuze, îmi era frig”. Ce pedeapsă a primit
Cuprins
  1. Cum a justificat bărbatul de origine română faptul că a furat dintr-un magazin
  2. Ce furase românul

Un bărbat de origine română a fost prins că a furat mai multe bunuri dintr-un magazin din Italia. Produsele erau ascunse în buzunarul rucsacului și jachetei.

Cum a justificat bărbatul de origine română faptul că a furat dintr-un magazin

Marius Budur, în vârstă de 34 de ani, a fost arestat în dimineața zilei de joi, 23 octombrie, după ce a fost prins furând bunuri de pe rafturile unui magazin din din Pordenone, Italia. La două zile după arest, pe 25 octombrie, a apărut în fața judecătorului Tribunalului Pordenone.

În timpul judecatei, Budur a făcut declarații spontane, cerându-și scuze pentru ceea fapta sa. El și-a justificat impulsul de a fura, susținând că i-a fost frig.

„Îmi cer scuze, îmi era frig”, a precizat el, potrivit messaggeroveneto.it.

Bărbatul de 34 de ani a fost găsit vinovat de un furt și o tentativă de furt. În consecință, judecătorul l-a condamnat pe român la opt luni de închisoare și plata unei amenzi de 300 de euro. De asemenea, i s-a interzis să locuiască în provincia Pordenone, ca măsură de precauție. Managerul magazinului spart a fost, de asemenea, prezent în instanță pentru a da declarații.

Ce furase românul

În doar cinzi zile, magazinul de pe Via Mazzini din Pordenone a fost ținta a două furturi.

Conform constatărilor Parchetului, care l-a acuzat de un furt și o tentativă de furt pe român, bărbatul adunase deja mai multe articole de îmbrăcăminte atunci când a început să trezească suspiciuni. Avusese grijă să ascundă produsele în buzunarele rucsacului și ale jachetei.

Însă, odată ce și-a dat seama că a fost observat, a început să împrăștie bunurile furate printre rafturi. Când a fost oprit și percheziționat de poliție, în interiorul rucsacului au mai fost găsite doar două perechi de șosete, ceea ce a dus la acuzația de furt.

Românul de 34 de ani nu ar fi acționat singur. În afara magazinului, un bărbat italian în vârstă de 47 de ani ar fi recepționat bunurile furate de român, fiind găsit în posesia unui articol de îmbrăcăminte și a unei genți.

Tags:
Citește și...
Statistici sumbre în România: o femeie este ucisă aproape în fiecare săptămână. Numărul femicidelor din 2025 a ajuns la 51
Eveniment
Statistici sumbre în România: o femeie este ucisă aproape în fiecare săptămână. Numărul femicidelor din 2025 a ajuns la 51
Legea pensiilor private pe masa Curții Constituționale. Magistrații constituționali analizează sesizările ÎCCJ și AUR
Eveniment
Legea pensiilor private pe masa Curții Constituționale. Magistrații constituționali analizează sesizările ÎCCJ și AUR
Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram
Eveniment
Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram
Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
Eveniment
Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
Actrița Oana Pellea sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Carmen Uscatu i-a cerut să-și dea demisia din „Dăruiește viață”
Eveniment
Actrița Oana Pellea sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Carmen Uscatu i-a cerut să-și dea demisia din „Dăruiește viață”
Ministrul Energiei: ‘România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Trebuie să protejăm 5.000 de angajați’. Ce a mai anunțat Bogdan Ivan
Eveniment
Ministrul Energiei: ‘România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Trebuie să protejăm 5.000 de angajați’. Ce a mai anunțat Bogdan Ivan
Carmen Uscatu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „Sunt ținta unei presiuni arbitrare pentru a mă opri. Este vorba despre o incompatibilitate între rolurile pe care le deține” (VIDEO)
Eveniment
Carmen Uscatu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „Sunt ținta unei presiuni arbitrare pentru a mă opri. Este vorba despre o incompatibilitate între rolurile pe care le deține” (VIDEO)
CTP o critică pe Oana Gheorghiu pentru „invocarea copiilor aflați în suferință” în declarațiile despre pensiile magistraților: „Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții”
Eveniment
CTP o critică pe Oana Gheorghiu pentru „invocarea copiilor aflați în suferință” în declarațiile despre pensiile magistraților: „Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții”
Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu: „Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcția de magistrat, atunci avem o problemă”
Eveniment
Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu: „Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcția de magistrat, atunci avem o problemă”
Profesorii și consilierii școlari trebuie să intervină de la primele semne de hărțuire. Cum pot părinții să sesizeze incidentele
Eveniment
Profesorii și consilierii școlari trebuie să intervină de la primele semne de hărțuire. Cum pot părinții să sesizeze incidentele
Ciprian Ciucu
Ultima oră
09:30 - Soldații ruși au dat armele la schimb pe crengi. Cum au fost surprinși doi militari, în timpul unui antrenament anti-drone (VIDEO)
09:22 - Protest împotriva austerității Guvernului Bolojan. Sindicaliștii ies în Piața Victoriei
08:50 - Statistici sumbre în România: o femeie este ucisă aproape în fiecare săptămână. Numărul femicidelor din 2025 a ajuns la 51
08:44 - Ciprian Ciucu – primarul care joacă pentru echipa Bucureștiului
08:32 - Legea pensiilor private pe masa Curții Constituționale. Magistrații constituționali analizează sesizările ÎCCJ și AUR
08:27 - 3 reguli de respectat pentru întreținerea corectă a ușilor
08:17 - Vremea astăzi, 12 noiembrie. Soarele rămâne ascuns după nori în cea mai mare parte a țării
07:48 - Numărul de ucraineni care fug în UE a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii doi ani, în luna septembrie
00:05 - Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram
00:01 - Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini