Alertă alimentară în marile magazine. Ce produse au fost scoase de pe rafturi de urgență

Alertă alimentară în marile magazine. Ce produse au fost scoase de pe rafturi de urgență

Iulia Petcu
10 nov. 2025, 22:35
Alertă alimentară în marile magazine. Ce produse au fost scoase de pe rafturi de urgență
  1. Ce produse sunt afectate de retragerea anunțată de autorități
  2. Ce riscuri prezintă prezența particulelor metalice și de cauciuc în alimente

Trei produse populare au fost retrase de urgență de pe rafturile supermarketurilor Auchan și Metro din toată țara. Autoritățile au descoperit că unele loturi conțin particule metalice și de cauciuc, care pot fi periculoase pentru sănătate. ANSVSA recomandă consumatorilor să nu utilizeze aceste produse și să le returneze în magazine.

Ce produse sunt afectate de retragerea anunțată de autorități

Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), trei produse au fost retrase din comerț. Este vorba despre Delikat Borș Legume – 165 g, Knorr Supă pui cu tăieței – 12 g și Condimente pentru porc cu usturoi și afumătură – 29 g.

Reprezentanții ANSVSA au transmis că anumite loturi din aceste trei produse conțin particule metalice și de cauciuc, elemente care pot afecta sănătatea consumatorilor. Clienții sunt îndemnați să nu consume aceste produse sub nicio formă, pentru a evita posibile complicații.

Cei care le-au cumpărat pot returna pachetele la supermarketul de unde au fost achiziționate. Comercianții vor returna integral valoarea produselor, fără a solicita bonul fiscal. Măsura vine pentru a proteja consumatorii și pentru a limita riscurile până la finalizarea verificărilor.

Ce riscuri prezintă prezența particulelor metalice și de cauciuc în alimente

Contactul direct cu particulele metalice sau de cauciuc poate produce leziuni ale gurii, gingiilor și esofagului, potrivit specialiștilor. În cazuri mai grave, acestea pot cauza iritații ale tractului digestiv sau chiar contaminare chimică cu metale grele, relatează Adevătul.com.

Autoritățile au făcut apel la populație să verifice produsele deja cumpărate și să respecte recomandările pentru siguranță alimentară. Astfel de incidente pot apărea în timpul procesului de producție, când fragmente de materiale străine ajung accidental în compoziția alimentelor.

Autoritatea Națională Sanitar Veterinară monitorizează în continuare situația și colaborează cu lanțurile de magazine pentru retragerea completă a produselor afectate. Scopul este eliminarea oricărui risc pentru consumatori și asigurarea unui control riguros al calității alimentelor comercializate.

