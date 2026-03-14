B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Un bărbat din Australia a șters e-mailul care îl anunța că a câștigat 50 de milioane de dolari la Loto. Ce s-a întâmplat după

Selen Osmanoglu
14 mart. 2026, 14:10
Sursa Foto: Facebook/ Loteria Română
Cuprins
  1. A crezut că mesajul despre premiu este spam
  2. Al doilea e-mail i-a schimbat complet viața
  3. Un bilet de câțiva dolari i-a adus un premiu uriaș
  4. Ce planuri are câștigătorul cu banii

Un bărbat din Australia a fost la un pas să rateze unul dintre cele mai mari câștiguri din viața lui după ce a crezut că mesajul prin care era anunțat că a câștigat marele premiu la Loto este spam. Abia după un al doilea e-mail a verificat biletul și a realizat că este, într-adevăr, câștigătorul sumei de 50 de milioane de dolari.

A crezut că mesajul despre premiu este spam

Un australian în vârstă de 50 de ani, din Melbourne, a devenit câștigătorul marelui premiu la Loto, însă aproape că nu a aflat niciodată vestea. Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, bărbatul a primit inițial un e-mail care îl anunța că a ghicit toate numerele câștigătoare, însă a presupus că este vorba despre un mesaj fals.

Fără să îl deschidă, el a șters mesajul, considerând că este doar un e-mail nedorit.

„Am văzut primul e-mail și nici nu l-am deschis. Am crezut că este spam așa că l-am șters”, a povestit bărbatul, potrivit Daily Mail.

Al doilea e-mail i-a schimbat complet viața

Situația s-a schimbat după ce bărbatul a primit un al doilea mesaj de la loterie. De această dată, el a decis să verifice informațiile și să consulte biletul cumpărat prin aplicația oficială a Loteriei.

În acel moment și-a dat seama că tocmai câștigase premiul cel mare, în valoare de 50 de milioane de dolari. Bărbatul a declarat că a fost complet surprins de veste și că nu i-a venit să creadă că biletul cumpărat de el este cel câștigător.

Extragerea norocoasă a avut loc pe 12 martie 2026, iar australianul a fost singurul participant care a reușit să ghicească toate numerele la jocul Powerball.

Un bilet de câțiva dolari i-a adus un premiu uriaș

Biletul norocos fusese cumpărat direct din aplicația Loteriei și a costat doar 6,3 dolari. Cu toate acestea, el s-a transformat într-un câștig de zeci de milioane de dolari.

Reprezentanții Loteriei au încercat inițial să îl contacteze telefonic pe câștigător, însă nu au reușit deoarece numărul asociat contului din aplicație era unul mai vechi. În cele din urmă, mesajele trimise pe e-mail au fost cele care l-au făcut pe bărbat să verifice biletul și să afle că este marele câștigător.

Ce planuri are câștigătorul cu banii

După ce a realizat că a câștigat premiul uriaș, australianul a vorbit și despre planurile pe care le are pentru viitor. El a spus că, după ani în care a locuit în chirie, își dorește în primul rând să își cumpere o casă.

În plus, bărbatul și soția sa intenționează să își ajute familia, planificând să cumpere câte o locuință pentru fiecare dintre copiii lor.

Tags:
