Un bărbat de 38 de ani a fost reținut după ce a agresat sexual două femei pe străzi din Sectorul 4 al Capitalei. Ambele incidente s-au întâmplat pe 11 martie, iar suspectul a fost prins de trecători după a doua agresiune.

Reținut după ce a agresat sexual două femei

Primul incident a fost raportat în jurul orei 20:40, când o femeie de 24 de ani a apelat 112, reclamând că a fost atinsă în zona intimă de un bărbat necunoscut. Ulterior, în jurul orei 21:20, o altă femeie, de 28 de ani, a raportat o agresiune similară.

În timpul celei de-a doua agresiuni, victima a strigat după ajutor, atrăgând atenția mai multor cetățeni din zonă, care au intervenit pentru a-i acorda sprijin. Un trecător a reușit să-l imobilizeze pe suspect până la sosirea poliției. Acesta a ajuns pe mâinile agenților de la .

Individul a fost dus la audieri, fiind acuzat de comiterea a două infracțiuni de agresiune sexuală. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 26 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.