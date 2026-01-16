Bărbat tâlhărit de iubită. I-a furat ceasul de 175.000 de euro. Femeia ar fi o persoană extrem de cunoscută (VIDEO)

O cunoscută femeie din Capitală, psiholog de profesie, este acuzată că ar fi furat ceasul de lux al iubitului său, evaluat la aproximativ 175.000 de .

Cum a fost furat ceasul

Potrivit bărbatului de la care a furat ceasul, fapta ar fi avut loc în noaptea de 11 spre 12 ianuarie, însă el a descoperit lipsa ceasului abia două zile mai târziu.

”În fapt, la data de 14 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție au fost sesizați de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, cetățean străin, cu privire la faptul că, în noaptea de 10/11 ianuarie 2026, o femeie i-ar fi sustras un ceas din aur galben, în valoare de aproximativ 175.000 de euro, din domiciliul său, situat în Sectorul 1.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că femeia ar fi profitat de neatenția persoanei vătămate și ar fi sustras bunul dintr-una dintre camerele imobilului. În urma administrării probatoriului, față de femeia bănuită de comiterea faptei a fost dispusă continuarea urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Ca urmare a dispunerii cu celeritate a măsurilor procedurale, polițiștii au pus în executare un mandat de aducere emis pe numele acesteia, femeia fiind depistată pe o stradă din Sectorul 1”, anunță .

Polițiștii au pecheziționat casa femeii, iar presupusa hoață a fost dusă la sediul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1, unde a fost audiată și, apoi, reținută pentru 24 de ore.

Ceasul furat nu a fost găsit, anunță Poliția.

Cine e femeia care ar fi luat ceasul

Potrivit unor surse judiciare, femeia acuzată de furt este Diana Pîrje , psiholog, autor si trainer.

Diana Pîrje a absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației (din cadrul Universității Bucureșți), și masterul Psihologia Sănătății – Cercetare clinică și Optimizare comportamentală, având acreditare de psiholog clinician, scriu jurnaliștii de la adevărul.ro.

Femeia este pasionată de dezvoltare personală, mai ales în nișa feminină, incluzând tot ce ține de feminitate, stil, atitudine, beauty și lifestyle.

Vocații bărbatului păgubit neagă că acesta ar fi avut o relație amoroasă cu Diana Pîrje și spun că cei doi erau doar colaboratori. Bărbatul ar fi, la rândul său, un cunoscut om de afaceri străin, dar care activează în România.