B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bărbat tâlhărit de iubită. I-a furat ceasul de 175.000 de euro. Femeia ar fi o persoană extrem de cunoscută (VIDEO)

Bărbat tâlhărit de iubită. I-a furat ceasul de 175.000 de euro. Femeia ar fi o persoană extrem de cunoscută (VIDEO)

Adrian A
16 ian. 2026, 11:33
Bărbat tâlhărit de iubită. I-a furat ceasul de 175.000 de euro. Femeia ar fi o persoană extrem de cunoscută (VIDEO)
Cuprins
  1. Cum a fost furat ceasul
  2. Cine e femeia care ar fi luat ceasul

O cunoscută femeie din Capitală, psiholog de profesie, este acuzată că ar fi furat ceasul de lux al iubitului său, evaluat la aproximativ 175.000 de euro.

Cum a fost furat ceasul

Potrivit bărbatului de la care a furat ceasul, fapta ar fi avut loc în noaptea de 11 spre 12 ianuarie, însă el a descoperit lipsa ceasului abia două zile mai târziu.

”În fapt, la data de 14 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție au fost sesizați de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, cetățean străin, cu privire la faptul că, în noaptea de 10/11 ianuarie 2026, o femeie i-ar fi sustras un ceas din aur galben, în valoare de aproximativ 175.000 de euro, din domiciliul său, situat în Sectorul 1.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că femeia ar fi profitat de neatenția persoanei vătămate și ar fi sustras bunul dintr-una dintre camerele imobilului. În urma administrării probatoriului, față de femeia bănuită de comiterea faptei a fost dispusă continuarea urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Ca urmare a dispunerii cu celeritate a măsurilor procedurale, polițiștii au pus în executare un mandat de aducere emis pe numele acesteia, femeia fiind depistată pe o stradă din Sectorul 1”, anunță Poliția Capitalei.

Polițiștii au pecheziționat casa femeii, iar presupusa hoață a fost dusă la sediul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1, unde a fost audiată și, apoi, reținută pentru 24 de ore.

Ceasul furat nu a fost găsit, anunță Poliția.

Cine e femeia care ar fi luat ceasul

Potrivit unor surse judiciare, femeia acuzată de furt este Diana Pîrje , psiholog, autor si trainer.

Diana Pîrje a absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației (din cadrul Universității Bucureșți), și masterul Psihologia Sănătății – Cercetare clinică și Optimizare comportamentală, având acreditare de psiholog clinician, scriu jurnaliștii de la adevărul.ro.

Femeia este pasionată de dezvoltare personală, mai ales în nișa feminină, incluzând tot ce ține de feminitate, stil, atitudine, beauty și lifestyle.

Vocații bărbatului păgubit neagă că acesta ar fi avut o relație amoroasă cu Diana Pîrje și spun că cei doi erau doar colaboratori. Bărbatul ar fi, la rândul său, un cunoscut om de afaceri străin, dar care activează în România.

Tags:
Citește și...
Turcii au uitat să ne dea blindatele pentru care am plătit. Ministerul Apărării a cerut despăgubiri de zeci de milioane de euro (VIDEO)
Eveniment
Turcii au uitat să ne dea blindatele pentru care am plătit. Ministerul Apărării a cerut despăgubiri de zeci de milioane de euro (VIDEO)
Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
Eveniment
Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
Eveniment
Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
Turismul european a înflorit în 2025. România, printre puținele țări pe minus
Eveniment
Turismul european a înflorit în 2025. România, printre puținele țări pe minus
Schimbări pentru pasageri! Ce obiect a fost interzis la bordul avioanelor
Eveniment
Schimbări pentru pasageri! Ce obiect a fost interzis la bordul avioanelor
Reacția lui Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, după ce reforma pensiilor speciale a fost din nou amânată: „Mi se pare justificată”
Eveniment
Reacția lui Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, după ce reforma pensiilor speciale a fost din nou amânată: „Mi se pare justificată”
Tablourile confiscate de la fostul ministru Darius Vâlcov, scoase la licitație. Opere de artă celebre, printre tablouri (FOTO)
Eveniment
Tablourile confiscate de la fostul ministru Darius Vâlcov, scoase la licitație. Opere de artă celebre, printre tablouri (FOTO)
Top 5 sloturi EGT
Eveniment
Top 5 sloturi EGT
Adrian Băzăvan, motociclistul care a proiectat „Marş la Moscova” la protestul AUR, sancționat. Ce amendă a primit
Eveniment
Adrian Băzăvan, motociclistul care a proiectat „Marş la Moscova” la protestul AUR, sancționat. Ce amendă a primit
Milionar la 88 de ani, după un clip viral pe TikTok. Povestea emoționantă a unui veteran din SUA care a muncit până la epuizare
Eveniment
Milionar la 88 de ani, după un clip viral pe TikTok. Povestea emoționantă a unui veteran din SUA care a muncit până la epuizare
Ultima oră
14:37 - Turcii au uitat să ne dea blindatele pentru care am plătit. Ministerul Apărării a cerut despăgubiri de zeci de milioane de euro (VIDEO)
14:35 - Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
14:21 - Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
14:18 - Turismul european a înflorit în 2025. România, printre puținele țări pe minus
14:00 - Impozitele lui Ilie Bolojan la Oradea: Cât are de plătit pentru un apartament și un Mercedes A-Klasse din 2017
13:39 - Schimbări pentru pasageri! Ce obiect a fost interzis la bordul avioanelor
13:36 - Reacția lui Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, după ce reforma pensiilor speciale a fost din nou amânată: „Mi se pare justificată”
13:32 - Monica Tatoiu, în șoc după ce și-a verificat impozitul. Greșeala care i-a dat totul peste cap: „În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”
13:24 - Tablourile confiscate de la fostul ministru Darius Vâlcov, scoase la licitație. Opere de artă celebre, printre tablouri (FOTO)
13:22 - Top 5 sloturi EGT