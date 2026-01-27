VIDEO ȘOCANT: Accident grav în județul Timiș. Șapte oameni au murit și trei au fost răniți. Imagini din momentul producerii accidentului

Tragedie pe Drumul Național 6, în județul Timiș. Conform primelor informații venite de la ISU Timiș, șapte persoane au murit, iar alte trei au fost grav rănite în urma unui carambol cu patru autovehicule.

Accident cu patru mașini în Timiș

Accidentul rutier deosebit de grav a avut loc în apropierea localității Lugojel. Potrivit informațiilor transmise de ISU Timiș, în coliziune au fost implicate patru vehicule. Șapte oameni au murit.

„În jurul orei 13:05 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localității Lugojel. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple)”, transmite ISU Timiș.

În au fost implicate un tir, o autocisternă, un microbuz de transport persoane și o mașină.

Conform primelor informații, totul s-ar fi întâmplat din cauza șoferului din microbuz care se deplasa dinspre Caransebeș, înspre Lugoj, în care se aflau 10 persoane. La un moment dat, acesta ar fi intrat într-o depășire, apoi a încercat să pătrundă înapoi pe sensul de mers, dar a acroșat o cisternă. Microbuzul a fost proiectat ulterior pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un tir.