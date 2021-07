Bătaie de joc în loc de ajutor, la 112. Răspunsul primit de o femeie din Galați care a reclamat dispariția fiicei: „Nu vine nimeni s-o caute în tot orașul!” (VIDEO)

Operatorii de la 112 își dovedesc încă o dată incompetența. Ultimul exemplu: cazul unei femei din Galați care își pierduse copila bolnavă. Disperată, mama a sunat la 112, însă în loc de ajutor a primit un răspuns care dezarmează pe oricine.

Femeia abia își externase fiica, în vârstă de 16 ani, de la spitalul de Psihiatrie din Galați, copila suferind de episoade hipomaniacale. Cele două se aflau pe stradă când, brusc, adolescenta a plecat de lângă mama sa și nu a mai putut fi oprită, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Andreea Moraru. Mama disperată a sunat la 112. Însă i s-a răspuns sec că nimeni nu vine să îi caute ei copilul, arată înregistrările prezentate de Libertatea.

Mamă disperată că își pierduse copila, ignorată de operatorul de la 112

„- Alo?

– Bună seara. I-am pierdut urma în zona restaurantului Alex.

– E, dacă i-ați pierdut urma, doamnă, când o găsiți, este liniștită și vrea să meargă la spital, reveniți la 112. Nu vine nimeni s-o caute în tot orașul.

– Da, dar nu este și Poliția pe fir? Că nu înțeleg.

– Poliția nu este în acest moment pe fir. Dar nici Poliția nu aleargă după ea. Dacă ea este fugită și n-o vede nimeni, unde s-o caute Poliția, doamnă?”

Iar acest dialog halucinant a fost purtat la un al doilea apel la 112, informează Libertatea. Asta pentru că mai discutaseră la telefon minute bune și mai înainte. Dar la 112 se pare că răspunsul preferat este ”NU!” Și chiar au luat-o peste picior pe femeia disperată.

„- E un minor, pacient de neuropsihiatrie. Cine să alerge, dacă nu autoritățile care se ocupă?

– Dacă ea nu mai este în raza dumneavoastră și e ascunsă undeva, un’ s-o caute Poliția?

– Păi, nu știu, doamnă, nu se ocupă Poliția cu asta?

– Păi, cum nu știți? Dumneavoastră n-o mai vedeți deloc?

– Dacă nu îmi găsește minorul, Poliția la ce mai…

– Doamnă, mă ascultați un pic, vorbiți numai dumneavoastră? Facem un dialog? Auziți, doamnă, vorbiți cu Poliția. Poliția, chiar fac inversare, că nu se poate…”

La câteva ore după dialogul cu cei de la Ambulanță, fiica femeii a fost găsită la Spitalul de Psihiatrie, acolo unde se întorsese să vorbească cu un gardian pentru care, potrivit mamei, făcuse o obsesie.

Mama fetei are de altfel o problemă și cu cei de la Spitalul de Psihiatrie din Galați, care, spune ea, în loc să o țină pe fiica sa internată, o tot eliberează pe motiv că situația tinerei s-ar fi ameliorat.