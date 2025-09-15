B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Galați: două minore s-au luat la bătaie, în plină stradă. Ulterior, au intervenit și rudele

Galați: două minore s-au luat la bătaie, în plină stradă. Ulterior, au intervenit și rudele

Selen Osmanoglu
15 sept. 2025, 09:16
Galați: două minore s-au luat la bătaie, în plină stradă. Ulterior, au intervenit și rudele
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei
Haos în centrul orașului Galați. Două minore, de 13 și 15 ani, s-au luat la bătaie, în plină stradă. Conflictul spontan dintre cele două a continuat cu pumni și picioare, iar, ulterior, totul s-a transformat într-o bătaie generală după ce au intervenit și rudele fetelor.

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat în centrul Galațiului și a pornit de la un conflict spontan. Fetele au început să se bată cu pumnii și picioarele, iar, ulterior, au intervenit și rudele acestora. Totul s-a transformat într-o bătaie generală, conform Observator.

La fața locului, au intervenit polițiștii. Aceștia au reușit, într-un final, să calmeze situația, iar toți cei implicați au fost duși la audieri.

Ce spun polițiștii

„Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului a reieșit că două minore, de 13, respectiv 15 ani, din Galați, s-ar fi agresat fizic reciproc, iar în sprijinul acestora ar fi intervenit mai mulți membri ai familiilor lor”, conform IPJ Galați.

„Persoanele implicate nu au avut nevoie de îngriji medicale. Acestea au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri, urmând a fi stabilite cu exactitate împrejurările producerii evenimentului și dispuse măsurile legale care se impun”, a mai transmis IPJ Galaţi.

