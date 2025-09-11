Franța ia în considerare interzicerea accesului pe platformele de socializare pentru tinerii cu vârste sub 15 ani. Măsura este inspirată dintr-o lege similară care a fost adoptată în Australia.

Cuprins:

Franța ia măsuri împotriva accesului pe TikTok

Inițiativa franceză nu este singulară

Comisia Europeană pregătește noi reguli

Ce prevede legislația australiană

Franța ia măsuri împotriva accesului pe TikTok

Autoritățile franceze sunt preocupate de mai multă vreme de influența nocivă pe care o au platformele de socializare asupra copiilor și tinerilor. În acest sens au fost elaborate mai multe studii și s-au făcut mai multe recomandări menită să sensbilizeze factorii decidenți. În această direcție se înscrie și raportul care vizează activitatea TikTok destinat Parlamentului de la Paris.

Documentul, publicat joi, 11 septembrie, propune interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii și tinerii cu vârste mai mici de 15 ani. De asemenea, vor fi instituite o serie de restricții și pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani. Scopul urmărit prin aceste inițiative este de a combate capcanele online în care pot cădea cei tineri și care le-ar putea afecta sănătatea, conform AFP.

Comisia de anchetă a fost înființată ca urmare a procesului intentat platformei chinezești TikTok, în Franţa, la sfârşitul anului 2024. Un grup de șapte familii au acuzat rețeaua că le-a expus copiii la conținut care i-ar putea împinge la sinucidere. Membrii comisiei au audiat mai multe familii ale victimelor, dar și pe responsabilii rețelei.

Deputata Laure Miller (EPR), raportoare a comisiei, a susținut propunerea spunând că o astfel de interdicție ar da un semnal copiilor, dar și părinților, că reţelele sociale nu sunt inofensive.

Inițiativa din Franța nu este singulară

Raportul propune ca măsura de interzicere a accesului persoanelor sub 18 ani pe platformele online să se aplice în termen de trei ani, dacă reţelele de socializare nu respectă obligaţiile ce le revin din aplicarea regulamentului european privind serviciile digitale (DSA).

Mai multe state UE, între care, Franţa, Spania şi Grecia, au solicitat recent, , noi reglementări pentru utilizarea platformelor online de către copii. Autoritățile din aceste state și-au exprimat îngrijorarea cu privire la caracterul lor adictiv, dar şi legat de pericolele asociate hărţuirii online sau proliferării discursurilor de ură.

Susținătorii măsurilor de interdicție spun că platforma promovează conținut dăunător care, combinat cu algoritmii de recomandare deosebit de puternici pot închide tinerii în bule nocive, fapt ce are consecințe negative asupra dezvoltării lor.

Pe de altă parte, responsabilii TikTok, grupul chinez ByteDance, susțin că au dezvoltat un procedeu de moderare a conținutului, stimulat de inteligența artificială care le-ar fi permis să retragă în mod proactiv 98% din conţinuturile care încălcau condiţiile de utilizare.

Comisia Europeană pregătește noi reguli

În discursul despre starea UE, preşedinta Comisiei Europene, s-a pronunţat în favoarea introducerii unei limite de vârstă pentru utilizarea , relatează dpa. În acest sens, a anunțat că va înființa o comisie de experți care să analizeze situația și să ofere consultanță în vederea elaborării unor reglementări. Măsura vine în întâmpinarea propunerii din Franța.

Ea s-a referit la interdicțiile privind accesul la rețelele de socializare comparându-le cu cele pentru pentru tutun şi alcool.

„Aşa cum pe vremea mea, noi, ca societate, ne-am învăţat copiii că nu pot fuma, bea sau viziona conţinut pentru adulţi până la o anumită vârstă, cred că este timpul să luăm în considerare să facem acelaşi lucru şi pentru reţelele de socializare. (…) Simt anxietatea părinţilor care fac tot posibilul pentru a-şi proteja copiii. Aceşti părinţi se tem că, atunci când copiii lor ajung să aibă un telefon, ar putea fi expuşi la o gamă largă de pericole doar cu un scroll”, a spus Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen a dat ca exemplu Australia, a cărei legislație în domeniul utilizării platformelor online ar putea fi un model și pentru viitoarea legislaţie europeană. Conform legii, australienii pot să acceseze platforme precum X, TikTok, Facebook şi Instagram doar înceând cu vârsta de 16 ani.

Ce prevede legislația australiană

În noiembrie 2024, parlamentul Australiei a adoptat o lege fără precedent pentru reglementarea internetului. Actul normativ interzice utilizatorilor de internet cu vârste sub 16 ani accesul pe mai multe platforme online. Măsura a fost justificată prin necesitatea de a-i proteja pe tineri de „algoritmi prădători”. Inițial, au fost vizate TikTok, X, Facebook sau Instagram, dar interdicția a fost extinsă și la YouTube.

„Reţelele sociale au locul lor, dar nu e loc pentru algoritmii prădători care vizează copiii”, a scris Anika Wells, ministru al comunicaţiilor, citată de AFP.

Potrivit spuselor sale, doi din cinci copii australieni au confirmat că au vizionat conţinut nepotrivit pe platformele sociale.

„Vrem ca familiile şi părinţii australieni să ştie că îi susţinem”, a spus şeful guvernului de la Canberra.