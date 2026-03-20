Bătrân din Arad, lăsat fără 4.500 de lei prin metoda „împrietenirii și îmbrățișării”. Avertismentul polițiștilor

Traian Avarvarei
20 mart. 2026, 12:24
Sursa foto simbol generată cu AI: Freepik
Cuprins
  1. Cum i s-au furat bătrânului 4.500 de lei
  2. Metoda „împrietenirii și îmbrățișării”, printre preferatele hoților

Un bătrân de 89 de ani din județul Arad a fost victima unui furt prin metoda „împrietenirii și îmbrățișării”. El a rămas fără 4.500 de lei, dar polițiștii au reușit să-l prindă rapid pe hoț și să recupereze banii.

Cum i s-au furat bătrânului 4.500 de lei

Bătrânul a fost abordat pe stradă de un individ sub pretextul unei probleme medicale pe care ar fi avut-o o altă persoană.

„După prezentarea presupusei probleme medicale, într-un cadru plin de compasiune și empatie, persoana s-a apropiat de octogenar, a încercat să-l îmbrățișeze și profitând de vulnerabilitatea persoanei vârstnice, i-a sustras din buzunarul hainei un portofel cu 4.500 de lei, după care a plecat într-o direcție necunoscută. Odată ce persoana vătămată a constatat lipsa portofelului, ne-a sesizat”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad.

Metoda „împrietenirii și îmbrățișării”, printre preferatele hoților

Însă ”îmbrățișarea” a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă. Polițiștii au văzut imaginile și în câteva ore l-au și prins pe hoț. Este vorba despre un bărbat de 58 de ani din județul Hunedoara, care a fost dus la audieri. Între timp, banii au fost returnați păgubitului.

Polițiștii arădeni avertizează că metoda „împrietenirii și îmbrățișării” e tot mai folosită de hoți, victimele fiind mai ales persoanele vârstnice. Acestea sunt îmbrățișate sub pretextul unei manifestări de afecțiune, pentru ca astfel să le fie furați banii, fără să fie atrase privirile trecătorilor, care pot crede că persoanele respective se cunosc.

