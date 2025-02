Bătrân din Craiova, păcălit în plină stradă de un escroc. A rămas fără nimic din ce agonisise într-o viață

Momente de coșmar pentru un de 78 de ani din Craiova. Acesta a pierdut economiile strânse de-a lungul vieții, după ce un escroc l-a păcălit să îi dea toți banii.

În timp ce se plimba prin oraș, bătrânul a fost abordat de un individ. Mimând disperarea, bărbatul a reușit să îl facă pe bătrân să se oprească și să îl asculte.

„Mi-a spus că trece printr-o situație grea și că trebuie să vândă rapid niște valoroase”, a declarat victima, potrivit .

Escrocul i-a arătat două inele, o brățară și un ceas de firmă, insistând că sunt din aur și că valorează mult mai mult decât suma cerută. Convins că face o investiție bună, bătrânul i-a dat omului 20.000 de lei pe bijuteriile care, mai apoi, s-au dovedit a fi simple falsuri.

„Am crezut că fac o afacere bună, dar mi-am dat seama prea târziu că am fost înșelat. Mi-am dat seama imediat că nu sunt din aur. Erau doar niște gablonțuri fără valoare”, a povestit bătrânul.

Polițiștii au reușit să îl identifice pe suspect

Imediat cum a realizat că a fost victima unei escrocherii, bărbatul s-a dus la poliție și a depus o plângere. Polițiștii au reușit să îl identifice pe suspect, folosindu-se de imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

„Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat de 45 de ani, din Râmnicu Vâlcea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înșelăciune. În dimineaţa zilei de 11 februarie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară, la imobile din județul Vâlcea, pentru documentarea activității unor persoane cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune”, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Olt, într-un .

Zeci de bijuterii false, găsite în urma perchezițiilor domiciliare

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit zeci de bijuterii false, care purtau un logo identic sau similar cu al unui brand deja existent, mai multe articole vestimentare, precum și sume mari de bani.

„Politiștii au descoperit 67 de inele din metal galben, mai multe brățări și lănțișoare din șnur textil și metal de culoare galben, nouă ceasuri diferite mărci, două dintre ele purtând însemnele unei mărci identice sau similare cu o marcă înregistrată, articole vestimentare precum și suma de 17.900 de lei, care au fost ridicate în vederea continurii cercetărilor”, se mai arată în comunicat.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrafacere a unei mărci și punerea în circulație a produselor inscripționate cu o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.