Băuturi calde în sezonul rece. Adevăruri și mituri despre efectele lor

Când , instinctul ne îndeamnă să ne încălzim, iar în acest context, băuturile calde par soluţia perfectă. Un ceai, o infuzie sau o cană cu ciocolată fierbinte aduc confort imediat şi senzaţia că „regenerează” corpul. Dar cât din acest efect e real şi cât e doar senzaţie?!

Sunt băuturile calde cu adevărat benefice atunci când e frig?

În multe situaţii, consumul de lichide calde poate veni cu avantaje notabile. De exemplu, un arată că un ceai fierbinte oferă ameliorare imediată pentru simptomele unei răceli (nas înfundat, tuse, senzaţie de frig) mai eficient decât acelaşi lichid la temperatura camerei. De asemenea, consumul unui lichid cald poate stimula circulaţia sanguină şi oferi o stare psihologică de relaxare, elemente utile în zilele reci.

Totuşi, băuturile calde nu sunt o soluţie universală, atunci când e frig. Într‑un mediu extrem de rece şi îmbrăcat gros, ingerarea unui lichid fierbinte poate să nu influenţeze „temperatura internă” aşa cum ne aşteptăm, deoarece mecanismele naturale ale corpului (vasoconstricţie, tremur) rămân active.

Există şi riscuri sau limitări?

În primul rând, dacă lichidul este prea fierbinte, poate afecta mucoasa orală, iar consumul repetat de lichide peste 60 °C a fost asociat cu riscuri de sănătate, potrivit unor studii. De asemenea, senzaţia de „am încălzit corpul” poate fi doar de moment. Dacă expunerea la frig continuă fără protecţie adecvată, corpul tot trebuie să compenseze.

Mai mult, dacă bei lichide calde dar te hidratezi mai puţin decât ai nevoie, efectul pozitiv poate fi diminuat. Hidratarea rămâne esenţială indiferent de temperatura băuturii.

Cum să foloseşti băuturile calde inteligent când e vremea rece