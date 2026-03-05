B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Canada nu exclude implicarea militară în conflictul din Orientul Mijlociu. Mark Carney: „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri”

Canada nu exclude implicarea militară în conflictul din Orientul Mijlociu. Mark Carney: „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri”

Selen Osmanoglu
05 mart. 2026, 07:35
Canada nu exclude implicarea militară în conflictul din Orientul Mijlociu. Mark Carney: „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri”
MArk Carney sursa foto: X/ Mark Carney
Cuprins
  1. Canada nu exclude o implicare militară
  2. Reacția Canadei după operațiunea militară israeliano-americană
  3. Critici privind modul în care au acționat SUA și Israelul
  4. „Puterile mijlocii nu se pot retrage în spatele unor ziduri”

Premierul canadian Mark Carney a declarat că nu poate exclude participarea militară a Canadei la conflictul care se intensifică în Orientul Mijlociu. Aflat într-o vizită oficială în Australia, liderul de la Ottawa a subliniat că țara sa va continua să își sprijine aliații, dar a cerut în același timp dezescaladarea tensiunilor și respectarea regulilor internaționale.

Canada nu exclude o implicare militară

Premierul canadian Mark Carney a afirmat joi, 5 martie, că Ottawa nu poate exclude complet posibilitatea unei implicări militare în războiul din Orientul Mijlociu.

„Nu putem exclude niciodată categoric participarea”, a afirmat Carney, alături de omologul său australian, Anthony Albanese, la Canberra, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Liderul canadian a precizat că țara sa rămâne solidară cu partenerii internaționali în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune. „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri”, a adăugat el.

Declarațiile au fost făcute în capitala Australiei, în a treia zi a vizitei oficiale a premierului canadian în această țară. Călătoria are ca obiectiv principal consolidarea relațiilor bilaterale și atragerea de investiții, dar contextul geopolitic tensionat a adus în prim-plan și subiectul securității internaționale.

Reacția Canadei după operațiunea militară israeliano-americană

Comentariile premierului vin după ce, sâmbătă, Israelul și Statele Unite au lansat o operațiune militară împotriva Iranului. În acest context, Mark Carney a asigurat Washingtonul de sprijinul Canadei.

El a susținut că Iranul nu a reușit să își demonteze programul nuclear și nici să înceteze sprijinul acordat unor grupări armate din regiune.

Totuși, premierul canadian a făcut apel la calm și la respectarea regulilor internaționale. În cadrul unei reuniuni desfășurate miercuri la Lowy Institute, un think tank din Sydney, Carney a îndemnat „toate părţile” implicate în conflictul declanșat de atacurile americano-israeliene împotriva Iranului să respecte regulile internaționale de angajament și a lansat un apel la „dezescaladare”.

În același timp, liderul canadian a recunoscut că Ottawa salută măsurile care vizează schimbarea regimului iranian, pe care l-a descris drept „principala sursă de instabilitate şi terorism” din Orientul Mijlociu.

Fostul bancher central a exprimat însă și „regretul” că eforturile internaționale nu au reușit până acum să dezarmeze Iranul.

Critici privind modul în care au acționat SUA și Israelul

Mark Carney a atras atenția și asupra modului în care au fost lansate atacurile asupra Iranului.

„Statele Unite şi Israelul au acţionat fără a informa Naţiunile Unite şi fără a consulta aliaţii lor, inclusiv Canada”, a subliniat el.

Declarația sugerează nemulțumirea Ottawa față de lipsa de coordonare cu partenerii internaționali înaintea operațiunilor militare.

„Puterile mijlocii nu se pot retrage în spatele unor ziduri”

Premierul canadian a vorbit și despre rolul statelor de dimensiune medie într-un context geopolitic tot mai instabil.

De mai multe luni, Mark Carney avertizează că lumea devine din ce în ce mai periculoasă și că Statele Unite nu mai reprezintă întotdeauna un partener de încredere. În acest context, el a pus accent pe reducerea dependenței economice a Canadei față de economia americană.

În discursul susținut joi în fața celor două camere ale parlamentului australian, la Canberra, Carney a ridicat problema rolului pe care astfel de state îl pot juca în noua ordine globală.

„Întrebarea care se pune astăzi puterilor mijlocii, precum ale noastre, este de a şti dacă noi stabilim convenţiile şi contribuim la elaborarea noilor reguli care ne vor determina securitatea şi prosperitatea, sau dacă lăsăm puterile hegemonice să dicteze rezultatele în noul mediu global”, a declarat premierul canadian.

El a concluzionat că statele precum Canada sau Australia trebuie să fie mai active pe scena internațională: „În această minunată lume nouă, puterile mijlocii nu se pot mulţumi doar cu ridicarea unor ziduri mai înalte pentru a se retrage în spatele lor”.

