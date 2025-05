Becali a pierdut o sumă fabuloasă: „Am schimbat toți leii în euro de teamă că iese Simion președinte!”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a făcut dezvăluiri incredibile după înfrângerea usturătoare suferită de George Simion. Becali a pierdut peste un milion de euro după ce a schimbat toți banii cash din lei în euro, de teamă că președintele AUR, pe care l-a și susținut în alegeri, ar putea câștiga alegerile prezidențiale.

Decizia în pripă luată de Becali s-a bazat pe prăbușirea leului în urma anunțării rezultatelor din primul tur de scrutin.

Gigi Becali s-a temut că liderul AUR ar putea deveni președinte, context în care a anticipat o prăbușire a leului, pe fondul neîncrederii investitorilor. Astfel că patronul FCSB a schimbat toți banii cash pe care îi avea în casă din lei în euro.

Totul s-a întors împotriva lui după turul al doilea, când Nicușor Dan a câștigat alegerile, iar leul s-a apreciat. Astfel, schimbul făcut în grabă s-a dovedit a fi o decizie neinspirată.

„Am pierdut peste 1 milion de euro că am schimbat toți leii în euro că îmi era frică că iese el (n.r. – George Simion). Pe cuvântul meu de onoare. Toți leii i-am schimbat și am pierdut 1 milion de euro. Nu contează ce am schimbat sau nu. Gata, nu spun ce, am pierdut 1 milion de euro”, a declarat Becali, citat de .