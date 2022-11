Beneficiile selectiei unor marci de lentile certificate

Alegerea modelului potrivit de lentile de contact trebuie sa tina cont atat de performantele acestora cat si de oportunitatea de a putea practica activitatile sportive pe care ti le doresti.

Toamna este perioada ideala pentru a schimba marca sau tipul de lentila pe care il detii. De aceea, acest articol vine in intampinarea ta si iti explica de ce trebuie sa analizezi, cu atentie, fiecare marca de lentila in parte inainte de a face alegerea cea mai potrivita pentru tine. Mai ales ca acum ai la dispozitie un de ingrijire articole optice, elaborate de catre cei mai experimentati experti din domeniu, care vine, cu siguranta, in intampinarea ta.

Dar, inainte de toate, sa vedem ce sunt lentilele de contact si cum te ajuta clasamentul pe ultima luna, realizat in baza popularitatii castigate de cele mai cunoscute sortimente de lentile.

Ce sunt lentilele de contact?

Cand te referi la lentile de contact, la modul general, aceasta sunt considerate drept totalitatea articolelor optice, utilzate in scop cosmetic sau terapeutic de catre o varietate de utilizatori din intreaga lume. Mai precis, acestea contin o suprafata create din materiale hidrofile, fabricate din silicon-hidrogel, hidrogel sau chiar materiale rigide, care se pun pe suprafata ochiului penrtu a corecta problemele de vedere care iti creeaza simptome neplacute. Din acestea, se cuvine sa mentionam astigmatismul, miopia sau presbiopia.

Articolele medicale oftalmologice sunt inzestrate cu proprietati diversificate, acest lucru insemnand ca ele pot fi purtate doar pe parcursul unei zile (lentile de unica folosinta), unei saptamani (lentile saptamanale) sau a unei luni (lentile lunare).

Alegerea modelului potrivit

Iti vom povesti, in continuare, de ce este bine sa alegi sortimentul ideal de lentile pe baza unui top lunar!

Popularitatea lentilelor de contact este in crestere. Se presupune ca accesoriile medicale oftalmologice vor depasi, ca numar de ochelari, clasicii ochelari de vedere. Ca sa faci o alegere potrivita a tipului de lentile care iti sunt compatibile, ai nevoie sa urmaresti, frecvent, un top lunar al celor mai renumite articole optice.

Vezi mai bine fara ochelari

Optand pentru o marca de lentile de contact recunoscuta la nivel international, esti fericitul posesor al unei perechi de articole optice care te ajuta, efectiv, sa vezi mult mai bine, chiar daca defectul de vedere nu poate fi vindecat, ci doar corectat.

Cand avem o slabiciune a simtului vazului si nu vrem sa purtam mereu o pereche de ochelari de corectie, atunci apelam la lentilele de contact. Insă cui i-a venit prima data ideea cu lentilele de contact? Ce diferenta este intre lentilele de contact moi si cele dure? Sau, cum pot oare sa-mi ingrijesc corect lentilele de contact?

Avantajele şi dezavantajele lentilelor de contact

Avantaje

instrument inobservabil de a corecta problemele de vedere

lentilele de contact nu aluneca mai deloc si nu se pot sparge

ele nu deranjeaza in timpul practicarii sportului

ochelarii de soare normali, fara dioptrii, pot fi purtati fara probleme peste lentilele de contact

pentru ochii foarte sensibili exita lentile de contact care lasa aerul sa patrunda

campul vizual nu este ingradit (in cazul ochelarilor cu rame inchise sau groase vizibilitatea poate fi ingradita)

exista si lentile de contact colorate care pot conferi ochiului o alta culoare (ele sunt realizate si pentru persoanele fara probleme de vedere)

Dezavantaje: