Beneficiile soiei asupra sănătății sunt extrem de multe. Soia este astăzi un aliment de bază în multe diete moderne, însă puțini știu că a fost introdusă în alimentația românilor încă din perioada comunistă, la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu, după o vizită în China. Deși la început a stârnit neîncredere, specialiștii confirmă acum că soia are beneficii remarcabile pentru organism.

Beneficiile soiei asupra sănătății. Cum acționează

Dr. , medic primar în endocrinologie și doctor în medicină, a vorbit la Antena 3 CNN despre beneficiile soiei asupra sănătății. Medicul consideră că această leguminoasă poate fi „o adevărată armă împotriva cancerului”.

„I-a spus atunci (n.r. liderul Chinei, Kim Ir-sen), măi Nicule, dacă tu dai la români nu o mai ai o treime din cancere, pentru că vor dispărea. Ei, în China, aveau foarte puține cancere din cauza acestei leguminoase, care este soia. Iată, ce se întâmplă? O tumoră ca să crească are nevoie să fie hrănită de vasele de sânge. Și atunci, ca să fie o tumoră bine hrănită, organismul nostru și chiar cancerul formează noi vase de sânge numit neoangiogeneză. Deci, ai o tumoră și tumora comandă «făceți-mi hrană». Cum? Faceţi vase mari de sânge ca să mă hrănească. Vasele sunt mai mari, tumora crește și crește și crește.

Ei bine, soia ce face? Are o substanță numită daizeină, genesteină sau glicesteină, sunt trei surori care vin și strâng și opresc circulația în neoangiogeneză. Și atunci tumora care e mare, puternică, care crește din ce în ce, n-are hrană. Şi din ce în ce aceste trei izoflavonoide vin și ștrangulează până când cancerul se poate usca, se poate termina și atunci organismul care mai este încă sănătos are putere să rezolve problema respectivă”, a explicat dr. Stroescu, potrivit Click!.

Beneficiile soiei asupra sănătății. La ce ajută soia

„Cancerul are trei timpi. Timpul unu este iniţiere, timpul doi de promovare și timpul trei de pro-creere sau proliferare.

Iniţierea: Hai să presupunem că aici avem pământ și am niște semințe de gazon. Arunc semințele de gazon, ele au fost în mâna mea, acum au ajuns pe pământ. Ele nu au germinat, dar sunt acolo. În momentul în care semințele de gazon încep să înflorească, să germineze, este inițierea.

Promovarea: Dacă au apă multă, cresc foarte mult și vine promovarea. Dacă n-au apă, interesant vin înapoi în prima soluție, că dacă ai semințe și atunci ele se usucă, ele există, dar se usucă. Dacă le ții mai mult, se usucă de tot, iar când le dai apă, iar cresc. Asta este promovarea.

Progresia: Iar dacă le lași, cum este iarba care trăiește printre pietre, crește foarte mare și atunci e progresia. Și atunci astea se numesc metastaze.

Ei bine, soia aceasta ajută ca în prima etapă să dea înapoi. Deci omul a început să aibă micro-metastaze, a început să facă niște mici formațiuni. Ca o tumoră să crească un centimetru e nevoie de cinci ani. Păi celula-i mică și trebuiesc trei ani ca să ajungă la 10 la puterea 18, ca să ajungă să fie văzut 1cm, de asta îi trebuie cinci ani.”, a explicat dr. Stroescu.

Cum ar putea soia să prevină apariția cancerului

Potrivit medicului, substanțele din soia, numite izoflavonoide, acționează asupra vasele de sânge care hrănesc tumorile, oprind procesul de dezvoltare al acestora.

„Substanţele din soia nu omoară nimic, ci strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”, a mai precizat specialistul.

Ce legătură există între post și sănătatea organismului

Pe lângă alimentația vegetală, medicul spune că postul religios are un rol important în procesul natural de detoxifiere și refacere a organismului.

„Şi cam asta face si postul. Postul înseamnă abținere de la hrănire care poate să fie oră, minute, zeci de minute, săptămâni. Noi avem postul acesta religios care este foarte inteligent. Ce spune postul religios? Oameni buni, o perioadă din timp nu mai mâncați hrana animală pentru că toată hrana animală nu e sănătoasă. Hrana perfect sănătoasă este hrana vegetală. Care e secretul? Atenție, ceea ce este inovație divină sunt fibrele vegetale. Aici este tot secretul!

Fibrele vegetale sunt niște lanțuri de glucoză care în loc să fie dulci devin rezistente în structura lor și ele formează niște fibre vegetale. Deci glucoza fie face depozite cum este glicogenul, fie face aceste fibre care sunt extraordinar de interesante.

Pe de o parte, sunt ca un fel de mop pe unde sunt fibre vegetale. Dacă e să aruncăm aici o sticlă de cerneala o ștergem cu un mop. Toată cerneala intră în fibrele vegetale. Apoi fibrele vegetale ajută ca hrana noastră să meargă 6 metri ca să nu fim constipați.

Deci fibrele au două acțiuni una de epurare și alta mecanică. Ei, toată hrana vegetală are aceste fibre, unele în cantitate mai mare, de exemplu cele care scârție în gură morcovul, ardeiul, ţelina. Fasolea boabe are multe, multe fibre vegetale și sunt fibre vegetale solubile și insolubile. Toate astea vin şi curăță totul”, a mai spus dr. Stroescu.

Soia, fasolea, morcovii sau țelina sunt doar câteva exemple de alimente bogate în fibre și nutrienți esențiali. Acestea pot contribui la prevenirea bolilor cronice și la menținerea unui stil de viață sănătos.