Bestsellerul pe care Meta n-a reușit să-l oprească: Culisele Facebook, povestite din interior

Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism („Oameni neglijenți: O poveste de avertizare despre putere, lăcomie și idealism pierdut”), cartea semnată de Sarah Wynn-Williams, fostă directoare pentru politici globale la Facebook, a urcat pe primul loc în clasamentul celor mai vândute cărți al The New York Times. Publicația Business Insider relatează că Meta, compania condusă de Mark Zuckerberg, a încercat fără succes să blocheze publicarea volumului, trasmite .

Meta a dat în judecată autoarea, dar procesul a atras și mai multă atenție

Meta a inițiat o acțiune juridică de urgență împotriva lui Wynn-Williams, cerând unui judecător de arbitraj să interzică promovarea și vânzarea cărții. Potrivit instanței, autoarea ar fi încălcat o clauză de non-defăimare prevăzută în contractul său cu compania. Deși Meta a primit câștig de cauză, editura Flatiron Books a declarat că decizia nu afectează dreptul de publicare și a lansat cartea conform planificării, pe 11 martie 2024.

Ironia situației, punctată de Business Insider, este că acțiunea Meta a avut un efect contrar: „Haideți, cine nu ar vrea să citească o carte pe care Mark Zuckerberg nu vrea să o vedeți?”, notează publicația americană, explicând cum procesul a generat un val de publicitate suplimentară.

O lansare în secret, o carte despre putere și idealuri pierdute

Strategia de promovare a fost complet neobișnuită pentru o carte de non-ficțiune. În loc să fie anunțată cu luni înainte și promovată prin recenzii anticipate, Careless People a fost prezentată publicului cu mai puțin de o săptămână înainte de lansare. Această abordare, spun editorii, a fost aleasă tocmai pentru a proteja apariția volumului de eventuale încercări de cenzură.

Sarah Wynn-Williams a lucrat timp de mai mulți ani în cadrul Facebook și oferă, în carte, o perspectivă internă asupra modului în care a evoluat, despre lupta pentru , deciziile controversate și presiunile resimțite din interior. Volumul este descris drept o „poveste de avertizare” despre cum puterea și succesul pot eroda idealismul cu care a început inițial proiectul Facebook.

Reacția publicului: interes crescut după scandal

După scandalul generat de proces, interesul pentru carte a crescut rapid, iar vânzările au propulsat volumul pe primul loc în topul The New York Times. Este un nou exemplu de efect Streisand – fenomenul prin care încercarea de a ascunde o informație atrage și mai multă atenție asupra ei.