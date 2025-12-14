B1 Inregistrari!
Biletele de tren se scumpesc din nou din data de 14 decembrie. Cât cresc biletele și ce se schimbă

Iulia Petcu
14 dec. 2025, 13:47
Sursa Foto: Facebook/ CFR Călători
Biletele de tren se scumpesc începând de astăzi, 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor. Majorarea tarifelor vine într-un context marcat de probleme persistente de infrastructură și de promisiuni limitate privind extinderea rutelor operate de CFR Călători.

De ce cresc prețurile biletelor odată cu noul Mers al Trenurilor

Tarifele pentru transportul feroviar de călători au fost majorate cu 9,88%, modificarea fiind aplicată simultan cu lansarea noului Mers al Trenurilor 2025–2026. Informația fusese anunțată încă de luna trecută, iar de astăzi schimbarea produce efecte directe pentru toți pasagerii.

Potrivit conducerii CFR Călători, această scumpire nu este însoțită de transformări semnificative în structura actuală a serviciilor. Directorul general Traian Preoteasa a explicat că noul mers nu aduce elemente spectaculoase, ci doar ajustări dictate de constrângeri logistice și contractuale.

„O să facem, am spus, rute de intercity pe zonele mari ale ţării. Avem o dotare – şi să vedem – suplimentară, că prin contractul cu Alstom şi cu ARF, cu rame noi, suntem obligaţi să facem trasee noi.” a transmis șeful CFR, potrivit ziare.com.

Ce planuri anunță CFR și ce limite invocă directorul companiei

Șeful CFR Călători a precizat că extinderea rutelor depinde în mare măsură de materialul rulant disponibil și de starea infrastructurii feroviare. Lipsa ramelor duble și lucrările desfășurate pe mai multe tronsoane reduc posibilitățile de suplimentare a curselor.

„Depinde foarte mult de infrastructură unde vom duce. De exemplu, nu avem rame duble şi atunci am oprit trasa la Severin, vizavi de Timişoara şi Arad, şi am oprit-o la Severin, că putem să o facem doar cu o singură ramă.”

Traian Preoteasa a mai subliniat că livrările viitoare de rame noi ar putea permite introducerea unor trenuri suplimentare, însă calendarul rămâne incert. „Când Alstom va aduce rame, vom încerca să mai băgăm trenuri suplimentare. Sunt lucrări pe infrastructură în toată ţara şi ne îngreunează foarte mult parcursul”, a declarat acesta potrivit antena3.ro.

Când a mai avut loc o scumpire și ce context o însoțește

Ultima majorare a tarifelor CFR Călători a fost aplicată la 1 august, ca efect direct al creșterii TVA intrate în vigoare la acel moment. Actuala ajustare se adaugă astfel unei serii de scumpiri suportate de pasageri într-un interval relativ scurt.

În paralel cu aceste decizii, în spațiul public au reapărut informații legate de situația financiară a directorului CFR Călători. În vara acestui an a devenit cunoscut faptul că Traian Preoteasa ar avea venituri lunare de aproximativ 11.000 de euro, incluzând chirii din proprietăți deținute în Dubai și în România.

La acea dată, oficialul urma să achiziționeze și un al doilea apartament în Dubai, informație care a alimentat controversele, în contextul dificultăților financiare invocate de compania feroviară de stat.

