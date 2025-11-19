B1 Inregistrari!
Prețurile biletelor de tren se majorează din nou în luna decembrie. Cu cât vor crește tarifele

19 nov. 2025, 14:22
Prețurile biletelor de tren se majorează din nou în luna decembrie. Cu cât vor crește tarifele
Cuprins
  1. Cum se justificarea scumpirea biletelor de tren din decembrie
  2. Cu cât va crește prețul biletelor de tren
  3. De ce a crescut prețul biletelor de tren în august

Începând cu luna decembrie, prețul biletelor de tren va fi majorat. Noile scumpiri vin la doar patru luni după ultima modificare de preț, care a avut loc în cursul verii. 

Cum se justificarea scumpirea biletelor de tren din decembrie

Este a patra oară când se aduc modificări la costul biletelor de tren din vara lui 2022. Scumpirea din decembrie este justificată de adaptarea costurilor la rata inflație.

Este al treilea an consecutiv în care, în luna decembrie, prețurile biletelor de tren cresc în funcție de rata anuală a inflației. Tarifele se vor modifica atât la călătoriile cu CFR Călători, cât și la operatorii privați, din 14 decembrie. În aceeași zi, va intra în vigoare și Mersul Trenurilor 2025-2026.

Cu cât va crește prețul biletelor de tren

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a confirmat că tarifele pentru biletele de tren se vor scumpi cu 9,88%, potrivit HotNews.  Prețurile se modifică la fiecare sfârșit de ani, de trei ani, în acord cu indicele inflației stabilit la nivel național de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 octombrie.

„Conform legii, o dată cu noul plan de Mers, prețul biletelor se indexează cu rata inflației. Aceasta este legea”, a declarat șeful CFR Călători, Traian Preoteasa.

De ce a crescut prețul biletelor de tren în august

Ultima majorare a prețurilor biletelor de tren a avut loc pe 1 august 2025, după ce Guvernul a hotărât creșterea TVA-ului de la 19%, la 21%.

Din 15 decembrie 2024 și până în prezent, scumpirile tarifelor biletele de tren au fost, în medie, de 4,6%. 15 decembrie 2024 este un punct de reper pentru că la acea dată a intrat în vigoare noul Mers al Trenurilor și totodată, prețul adaptat la indicele inflației.

Călătorii nu sunt străini de scumpiri. În fiecare an, costul biletelor crește în funcție de rata anuală a inflației. Spre exemplu, în decembrie 2023, majorările au fost de aproape 9%, iar în iulie 2022, de 20%.

