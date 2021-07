Bogdan Gheorghiu: Ne gândim la o caravană cu vedete, care să convingă populația să se vaccineze împotriva COVID-19 (VIDEO)

Bogdan Gheorghiu,ministrul Culturii,prezent sâmbătă,în platoul B1 TV, la emisiunea Talk B1, prezentată de Ștefan Păscuță a vorbit despre noi strategii de a convinge populația din orașele mici și zonele rurale să se vaccineze împotriva COVID-19. În aceste scop o caravană cu vedete ar putea pleca prin țară.

„Campaniile de vaccinare in instituțiile culturale nu s-au oprit vom continua, problema este de cerere. Lumea nu mai este atât de interesată, cei care au fost deja s-au vaccinat iar acum ne raportam la numărul celor care solicită, dar cifrele ne arată o scădere a interesului. Atunci trebuie să intervenim și sa fim activi. Încercam să fim inventivi, să venim cu ceva nou, ca lumea să fie interesată. Cred că publicul targetat pe evenimente s-a cam vaccinat. Exista studii la CNCAV. Principala problemă spre care trebuie să ne reorientăm sunt orașele si zona rurală. Dacă vă uitați, procentele de vaccinare in orașele mari sunt mulțumitoare. Evenimentele precum cel de la Biblioteca Națională nu targetează segmentul de public, cu cea mai mică rata de vaccinare. Trebuie să mergem către dânșii cu caravane… Am discutat cu Valeriu Gheorghiță, am făcut șezători care aveau ca scop vaccinarea. Noi ne gândim la o caravană care să aibă vedete cu priză în zona targetată și să aibă un traseu prin zonele cu o rată de vaccinare mai slabă pe care să o îmbunătățim”, a precizat ministrul.