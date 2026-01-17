B1 Inregistrari!
Eveniment

Bolojan, la Botoșani: discuții despre problemele orașului și sprijin guvernamental

Selen Osmanoglu
17 ian. 2026, 12:52
Bolojan, la Botoșani: discuții despre problemele orașului și sprijin guvernamental
Premierul Ilie Bolojan a avut sâmbătă dimineață o întrevedere cu primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, și cu prefectul Raluca Curelariu, în prezența președintelui Consiliului Județean, Valeriu Iftime. Discuțiile au vizat principalele probleme ale municipiului, de la infrastructură și sănătate, până la situația societății de termoficare.

Întâlnirea cu primarul și prefectul

Discuțiile au durat aproximativ 50 de minute, iar la final premierul a părăsit clădirea Primăriei pe o ușă secundară pentru a evita un grup de protestatari care l-au huiduit la sosire, scrie Agerpres.

Primarul Cosmin Andrei a declarat:

„Am acceptat solicitarea domnului Iftime (n.r. – președintele CJ și al PNL Botoșani) din curtoazie și dintr-un interes administrativ, să avem această discuție cu domnul prim-ministru, în urma căreia nu sunt foarte optimist. Și nu spun acest lucru într-un mod subiectiv, ci ținând cont și de contextul economic. Am pus pe lista de discuții principalele obiective care privesc municipiul Botoșani, așa cum era firesc. Și aici am discutat despre spitalul de boli paliative, despre Stadionul Municipal, despre plățile întârziate în infrastructura școlară, care iată că pun serioase probleme constructorilor”.

Fonduri guvernamentale și autonomie financiară

Edilul a solicitat ca județele mai slab dezvoltate să primească fonduri guvernamentale mai mari pentru reducerea decalajelor față de județele dezvoltate și a subliniat importanța unei mai mari autonomii financiare pentru autoritățile locale:

„Am discutat și chestiuni principale pe care ne-ar plăcea ca domnul prim-ministru să le îmbrățișeze în ceea ce privește subsidiaritatea Uniunii Europene, decizia transferată către autorități locale, o mai mare putere de decizie și o plajă de manevră din punct de vedere financiar, să rămână mai mulți bani la autoritățile locale, pentru că noi cunoaștem cel mai bine care sunt nevoile orașului”.

Primarul a mai explicat că municipiul și județul Botoșani au nevoie de sprijin suplimentar din partea Guvernului pentru a reduce decalajele față de vestul țării, mai ales din cauza poziționării geografice și a conflictului de la graniță.

Situația societății de termoficare

Cosmin Andrei a ridicat și problema societății Modern Calor, aflată în pragul falimentului din cauza plăților mari pentru certificate verzi:

„Dacă nu primim sprijin anul acesta, societatea aceasta va intra în faliment și este importantă în ecuația sistemului energetic național pentru că Modern Calor, în primul rând, produce energie electrică. Nemaivorbind de chestiunea socială, cu locuri de muncă și locuințele pe care le încălzim în sistem centralizat”.

Continuarea vizitei

Premierul Ilie Bolojan va avea întâlniri și cu oamenii de afaceri din județ, la Camera de Comerț și Industrie, după care va discuta cu primarii din regiune pentru a analiza situația administrațiilor locale.

