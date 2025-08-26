Patriarhia Română denunță „lăcomia materială” care duce la crize ecologice, deși tot ea se laudă că a doborât recorduri mondiale de mărime cu Catedrala Neamului pe care o construiește.

Ce spune Patriarhia Română despre lăcomia de resurse care a distrus natura

„Criza ecologică actuală constituie una dintre cele mai grave probleme și realități ale lumii contemporane, iar efectele acesteia se manifestă atât prin afectarea existenței speciilor de plante și animale, cât și prin amenințarea existenței umane. (…)

Exploatarea excesivă a resurselor, inclusiv prin distrugerea habitatelor naturale ale diferitelor specii vii, precum și lăcomia materială, conduc inevitabil la adâncirea discrepanțelor dintre societățile subdezvoltate și cele care își asigură prosperitatea în detrimentul întregii creații”, a transmis Patriarhia Română, într-un comunicat publicat pe

Patriarhia Română a îndemnat la o activitate responsabilă întru protejarea naturii deoarece „criza ecologică este o manifestare extremă a gândirii secularizate, orientate exclusiv către profit material și progres tehnologic lipsit de orice criteriu spiritual”.

De asemenea, aceasta a transmis că a derulat proiectul „Eco-inițiative în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova”, care a urmărit inițierea unei educații ecologice și identificarea soluțiilor pentru creșterea responsabilității față de mediu în mai multe parohii din Arhiepiscopia Bucureștilor și din Mitropolia Basarabiei. De asemenea, a fost elaborat un Ghid parohial ecologic destinat educării și încurajării unui comportament responsabil față de natură, văzută ca fiind Creația lui Dumnezeu”.

Ce recorduri a stabilit Catedrala Neamului

Numai că tot Patriarhia Română unul dintre cele mai mari edificii din țară – Catedrala Mântuirii Neamului, remarcă

Instituția spune, pe site-ul său, că lăcașul de cult „deține cel mai mare iconostas din lume, cu o lungime de 23,8 m și o înălțime de 17,1 m, confirmă Academia Recordurilor Mondiale (Academy of World Records)” și are „cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului (Platytera) din România, având 16 metri de la bază până la vârful aureolei”.

De altfel, construcția Catedralei Mântuirii Neamului a început în 2010 și