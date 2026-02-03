B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Brașov: Bolnavii de cancer, tratați în frig și igrasie. „Este numit spitalul morții, îți vine să o iei la fugă”

Brașov: Bolnavii de cancer, tratați în frig și igrasie. „Este numit spitalul morții, îți vine să o iei la fugă”

Traian Avarvarei
03 feb. 2026, 08:20
Brașov: Bolnavii de cancer, tratați în frig și igrasie. „Este numit spitalul morții, îți vine să o iei la fugă”
Secțiile de oncologie și nefrologie ale Spitalului Județean Brașov funcționează într-o clădire veche din 1930. Sursa foto: Captură video - Digi24
  1. Bolnavii de cancer și cu afecțiuni renale, internați în condiții de groază
  2. Promisiuni de modernizare

În Brașov, secțiile de oncologie și nefrologie ale Spitalului Județean funcționează într-o clădire veche din 1930, cu risc seismic, dar, paradoxal, autorizată an de an. La ultimul control pe care l-a făcut, anul trecut, Direcția de Sănătate Publică (DSP) a dat două avertismente și o amenda de 2.000 de lei pentru condiții de igienă precară și nerespectarea circuitelor.

Bolnavii de cancer și cu afecțiuni renale, internați în condiții de groază

O femeie și-a pierdut tatăl aici, anul trecut, și a sesizat Ministerul Sănătății despre condițiile în care sunt tratați pacienții, dar nu s-a luat nicio măsură.

„Este numit spitalul morții, îți vine să o iei la fugă. Și fugi nu plângând, fugi urlând. Nu poți să nu te întrebi dacă autoritățile ar sta internate în acest spital chiar și o singură noapte. (…) Poate daca vom începe să ne sesizam fiecare și fiecare vom spune povestea lui, prin ceea ce a trecut, sperăm că lucrurile se vor schimba”, a spus femeia, pentru Digi24.

Spitalul a primit doar o amendă de 2.000 de lei, anul trecut, de la DSP.

„Aspectul saloanelor și a ceea ce există în saloane acum, paturi vechi, mizerabile, lupta cu sistemul de sănătate și în ultimul rând cu boala”, a declarat Cezar Irimia, președintele FABC (Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România)

Promisiuni de modernizare

Sunt 41 de paturi și o singură baie. Aceasta a trecut printr-un proces de renovare, dar care nu s-a terminat. Geamurile nici nu se închid bine, așa că „iarna nu e chiar o bucurie să faci duș aici”, spune un medic.

„Baia a fost renovată, a durat ceva până a fost renovată, încă nu e așa cum ne-am dori. Sunt două toalete bărbați si femei, este un duș care este funcțional. Aici e ciment, da, pentru că nu s-au finalizat, s-a făcut parțial”, a afirmat un medic șef oncologie.

Managerul spitalului și autoritățile anunță ca au un plan de modernizare cu ajutorul unei fundații, dar medicii și pacienții și-au pierdut încrederea după multele promisiuni neonorate.

