Brașov, primul oraș din România care dă drumul la căldură: „Începem încărcarea rețelei principale de transport”

„Deoarece am avut trei nopți consecutive cu temperaturi sub 10 grade, de astăzi, am început încărcarea rețelelor deservite de centralele de cvartal, iar de mâine începem încărcarea rețelei principale de transport.

Având în vedere experiența din anii trecuți, am solicitat asociațiilor de proprietari să ne comunice dacă doresc să le furnizăm agent termic începând din această lună sau amână acest moment”, a transmis Mircea Marin, directorul SPLT Braşov.

Potrivit acestuia, în 2021 furnizarea de agent termic a început din data de 27 septembrie, însă majoritatea asociațiilor de proprietari au solicitat amânarea furnizării, astfel încât în luna octombrie pentru apă caldă și căldură a fost de numai 15% comparativ cu luna septembrie, când s-a furnizat doar apă caldă.