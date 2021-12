Brașov: Salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea a șase persoane de pe Tâmpa

Salvamontiștii brașoveni au intervenit pentru recuperarea a șase persoane, de pe Tâmpa, care au ajuns la instalația de transport pe cablu după închiderea programului de funcționare.

Intervenție de urgență a salvamontiștilor brașoveni

Apelul initial a vizat 15 persoane, care nu suferisera nicio afectiune si care nu erau ratacite, dar care doreau sa ajunga in oras cu telecabina. Ajunsi dupa incheierea programului de functionare, acestia nu au mai avut cu ce sa coboare si au sunat la salvamont.

Salvatorii montani de serviciu i-au indrumat sa mearga la vale pe Drumul de Alimentare, dar cu toate acestea pentru 6 tineri s-a intervenit, fiind transportati cu autoutilitara.



“Atragem atentia turistilor care doresc sa coboare de pe munte cu instalatiile de transport pe cablu, sa verifice in prealabil orarul de functionare a acestora, in special ora ultimei curse, sa dispuna intotdeauna de o marja de timp si sa nu mai urce pe munte la ore tarzii, deoarece pot gasi instalatiile inchise, iar timpul de lumina este considerabil redus in acest anotimp”, este mesajul salvamonti;tilor.

Vreme extremă în unele zone montane

Salvamontiștii atrag atenția turiștilor care petrec weekendul la munte că vântul puternic şi vizibilitate redusă din Masivul Bucegi au determinat oprirea gondolei care urcă la cota 2000.

”La altitudini mari în Bucegi este viscol. Vântul puternic suflă dinspre sud cu viteza de peste 120 de kilometri pe oră. Rafalele au „stivuit zăpada în depozite considerabile, care pe locuri depăşesc un metru şi jumătate”, transmit salvamontiştii din Buşteni.

De asemenea, dupa cateva zile de ninsori insotite de vant puternic, nelipsitele placi de vant si-au facut aparitia, mai ales in zona inalta, peste 1700m altitudine, in Muntii Fagaras.