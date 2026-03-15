Acasa » Eveniment » Primele trei avioane cisternă americane au ajuns în România. Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA au pornit războiul crezând că nu vor avea nevoie de aliați"

Ana Beatrice
15 mart. 2026, 17:43
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce au ajuns aeronave americane la Baza 90 din București
  2. Ce spune gen. (r) Virgil Bălăceanu despre evoluția războiului din Orientul Mijlociu

România a primit trei avioane cisternă americane de tip Boeing KC-135 Stratotanker, care au aterizat la Baza 90. Aeronavele urmează să se deplaseze ulterior către baza militară de la Mihail Kogălniceanu Air Base, potrivit informațiilor transmise de Digi24.

De ce au ajuns aeronave americane la Baza 90 din București

Primele aeronave americane au ajuns astăzi în România, aterizând la Baza 90 din București. Sosirea lor are loc după ce autoritățile române au aprobat solicitarea Statele Unite ale Americii de relocare a unor trupe implicate în operațiuni din Orientul Mijlociu.

Este vorba despre trei avioane cisternă de tip Boeing KC-135 Stratotanker. Acestea sunt utilizate pentru realimentarea în aer a avioanelor de luptă precum F-15 Eagle, F-22 Raptor sau F-35 Lightning II.

Aeronavele vor fi realimentate la sol. Ulterior, vor decola către Mihail Kogălniceanu Air Base, din județul Constanța, de unde își vor începe misiunile de realimentare aeriană.

Potrivit informațiilor apărute până acum, desfășurarea ar putea continua și în perioada următoare. Sunt așteptate și alte aeronave, sisteme radar, senzori, drone de supraveghere, dar și câteva sute de militari din SUA.

Ce spune gen. (r) Virgil Bălăceanu despre evoluția războiului din Orientul Mijlociu

Generalul (r) Virgil Bălăceanu consideră că actualul conflict din Orientul Mijlociu are toate șansele să se transforme într-un război de uzură.

„Iranienii încearcă să-i provoace pe americani pentru operațiuni de cuceriri a insulilor de tip amfibii și într-o anumită măsură și operație terestră, ceea ce ar prelungi foarte mult războiul. În definitiv, Iranul urmărește continuarea dezechilibru energetic. Iar pe de altă parte crearea unei atitudini anti-americane astfel încât ambele combinate să ducă la oprirea războiului. Iată de ce este important, că am deschis, în baza unui acord de cooperare în domeniul apărării, cooperarea cu Statele Unite. Ar trebui să avem mai multă deschidere la Washington, să sperăm că și după război”, a spus acesta.

„Marea întrebarea este și, în mod firesc, ne-o punem și noi când se va încheia un asemenea război. Din punctul meu de vedere, sunt premisele unui război de uzură. Ca atare importanța României, inclusiv a bazei de la Kogălniceanu, ca de altfel, importanța europenilor și aliaților Statele Unite vor câștiga teren. Statele Unite au început acest război plecând de la ideea că nu vor avea nevoie de aliați. Că va fi suficientă coaliția între Statele Unite și Israel pentru a realiza scopurile militare. Din păcate, nu au avut clar modul în care trebuie să se încheie din punct de vedere politic un asemenea război și au apărut unele sincope”, a mai transmis Bălăceanu, notează sursa menționată.

