Potrivit informațiilor apărute până acum, desfășurarea ar putea continua și în perioada următoare. Sunt așteptate și alte aeronave, sisteme radar, senzori, drone de supraveghere, dar și câteva sute de militari din SUA.
Ce spune gen. (r) Virgil Bălăceanu despre evoluția războiului din Orientul Mijlociu
Generalul (r) Virgil Bălăceanu consideră că actualul conflict din Orientul Mijlociu are toate șansele să se transforme într-un război de uzură.
„Iranienii încearcă să-i provoace pe americani pentru operațiuni de cuceriri a insulilor de tip amfibii și într-o anumită măsură și operație terestră, ceea ce ar prelungi foarte mult războiul. În definitiv, Iranul urmărește continuarea dezechilibru energetic. Iar pe de altă parte crearea unei atitudini anti-americane astfel încât ambele combinate să ducă la oprirea războiului. Iată de ce este important, că am deschis, în baza unui acord de cooperare în domeniul apărării, cooperarea cu Statele Unite. Ar trebui să avem mai multă deschidere la Washington, să sperăm că și după război”, a spus acesta.
„Marea întrebarea este și, în mod firesc, ne-o punem și noi când se va încheia un asemenea război. Din punctul meu de vedere, sunt premisele unui război de uzură. Ca atare importanța României, inclusiv a bazei de la Kogălniceanu, ca de altfel, importanța europenilor și aliaților Statele Unite vor câștiga teren. Statele Unite au început acest război plecând de la ideea că nu vor avea nevoie de aliați. Că va fi suficientă coaliția între Statele Unite și Israel pentru a realiza scopurile militare. Din păcate, nu au avut clar modul în care trebuie să se încheie din punct de vedere politic un asemenea război și au apărut unele sincope”, a mai transmis Bălăceanu, notează sursa menționată.