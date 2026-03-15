România a primit trei avioane cisternă americane de tip , care au aterizat la Baza 90. Aeronavele urmează să se deplaseze ulterior către baza militară de la Mihail Kogălniceanu Air Base, potrivit informațiilor transmise de Digi24.

De ce au ajuns aeronave americane la Baza 90 din București

Primele aeronave americane au ajuns astăzi în România, aterizând la Baza 90 din București. Sosirea lor are loc după ce autoritățile române au aprobat solicitarea Statele Unite ale Americii de relocare a unor trupe implicate în operațiuni din Orientul Mijlociu.

Este vorba despre trei avioane cisternă de tip Boeing KC-135 Stratotanker. Acestea sunt utilizate pentru realimentarea în aer a avioanelor de luptă precum F-15 Eagle, F-22 Raptor sau F-35 Lightning II.

Aeronavele vor fi realimentate la sol. Ulterior, vor decola , din județul Constanța, de unde își vor începe misiunile de realimentare aeriană.