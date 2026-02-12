Bucureștenii pot primi compensații pentru problemele cu apa caldă și căldura. Ce trebuie să facă. Anunț de la Termoenergetica

Bucureștenii care în luna ianuarie nu au primit căldură și apă caldă la parametrii din contractul cu Termoenergetica pot cere o compensare. Totul începe cu o cerere.

Ce trebuie să facă bucureștenii pentru compensația de la Termoenergetica

Bucureștenii pot beneficia de o compensare cu factura pe luna următoare, dacă se demonstrează că temperatura agentului termic a fost mai mică decât cea prevăzută în contract, a anunțat Diana Nițescu, șefa departamentului de facturare din cadrul Termoenergetica.

„La cerere, dăm acele diminuări conform contractului. Solicitările se fac la nivel de asociație, din partea reprezentantului legal al asociației, pentru acordarea unei diminuări în factura pentru luna următoare.

De exemplu, dacă un bloc a primit apă caldă la 35 de grade, iar în contract era prevăzut minimum 50 de grade, locuitorii plătesc agentul termic la 35 de grade, iar diferența până la 50 de grade se va transforma într-un bonus pentru următoarea factură.

Apa rece a avut o temperatură medie de 5 grade în ianuarie, deci de la 5 la temperatura livrată s-a consumat o anumită cantitate de energie, în funcție de distanța față de CET, am putut asigura 37 sau 40 de grade, deci energia consumată între 5 grade și temperatura livrată este cea înregistrată de contor.”, a explicat reprezentanta Termoenergetica.

Procedura presupune transmiterea solicitării către Termoenergetica, după care un reprezentant al companiei va verifica datele de la contorul blocului.

„Sunt 34-36.000 de contoare, pe care trebuie să le verificăm fizic. Nu se pot scoate parametrii automat, trebuie să cobori în subsol să extragi datele din contor, verifici ce parametri s-au livrat la nivelul fiecărei ore. Altfel vezi niște valori medii care nu au relevanță.”, a explicat Diana Nițescu.

E-mailul trebuie trimis de președintele asociației la relaț[email protected] și trebuie să includă perioada când apa caldă și căldura au fost deficitare.

Termoenergetica spune că a rezolvat problemele

Încă de la începutul lunii ianuarie, o avarie la un echipament al CET Sud a afectat alimentarea cu căldură și apă caldă pentru racordate la sistemul centralizat. Situația a continuat pe tot parcursul lunii ianuarie și chiar la început de februarie, timp în care bucureștenii afectați, majoritatea din sectoarele 2 și 3, au avut caloriferele doar călduțe, iar apa caldă ca de la soare.

Termoenergetica susține că a rezolvat problemele, însă pe site-ul companiei încă apar .