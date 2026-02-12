B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bucureștenii pot primi compensații pentru problemele cu apa caldă și căldura. Ce trebuie să facă. Anunț de la Termoenergetica

Bucureștenii pot primi compensații pentru problemele cu apa caldă și căldura. Ce trebuie să facă. Anunț de la Termoenergetica

Adrian A
12 feb. 2026, 15:30
Bucureștenii pot primi compensații pentru problemele cu apa caldă și căldura. Ce trebuie să facă. Anunț de la Termoenergetica
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce trebuie să facă bucureștenii pentru compensația de la Termoenergetica
  2. Termoenergetica spune că a rezolvat problemele

Bucureștenii care în luna ianuarie nu au primit căldură și apă caldă la parametrii din contractul cu Termoenergetica pot cere o compensare. Totul începe cu o cerere.

Ce trebuie să facă bucureștenii pentru compensația de la Termoenergetica

Bucureștenii pot beneficia de o compensare cu factura pe luna următoare, dacă se demonstrează că temperatura agentului termic a fost mai mică decât cea prevăzută în contract, a anunțat Diana Nițescu, șefa departamentului de facturare din cadrul Termoenergetica.

„La cerere, dăm acele diminuări conform contractului. Solicitările se fac la nivel de asociație, din partea reprezentantului legal al asociației, pentru acordarea unei diminuări în factura pentru luna următoare.

De exemplu, dacă un bloc a primit apă caldă la 35 de grade, iar în contract era prevăzut minimum 50 de grade, locuitorii plătesc agentul termic la 35 de grade, iar diferența până la 50 de grade se va transforma într-un bonus pentru următoarea factură.

Apa rece a avut o temperatură medie de 5 grade în ianuarie, deci de la 5 la temperatura livrată s-a consumat o anumită cantitate de energie, în funcție de distanța față de CET, am putut asigura 37 sau 40 de grade, deci energia consumată între 5 grade și temperatura livrată este cea înregistrată de contor.”, a explicat reprezentanta Termoenergetica.

Procedura presupune transmiterea solicitării către Termoenergetica, după care un reprezentant al companiei va verifica datele de la contorul blocului.

„Sunt 34-36.000 de contoare, pe care trebuie să le verificăm fizic. Nu se pot scoate parametrii automat, trebuie să cobori în subsol să extragi datele din contor, verifici ce parametri s-au livrat la nivelul fiecărei ore. Altfel vezi niște valori medii care nu au relevanță.”, a explicat Diana Nițescu.

E-mailul trebuie trimis de președintele asociației la relaț[email protected] și trebuie să includă perioada când apa caldă și căldura au fost deficitare.

Termoenergetica spune că a rezolvat problemele

Încă de la începutul lunii ianuarie, o avarie la un echipament al CET Sud a afectat alimentarea cu căldură și apă caldă pentru 40% din blocurile din Capitală racordate la sistemul centralizat. Situația a continuat pe tot parcursul lunii ianuarie și chiar la început de februarie, timp în care bucureștenii afectați, majoritatea din sectoarele 2 și 3, au avut caloriferele doar călduțe, iar apa caldă ca de la soare.

Termoenergetica susține că a rezolvat problemele, însă pe site-ul companiei încă apar sute de blocuri care nu au apă caldă și căldură.

Tags:
Citește și...
ULTIMA ORĂ: Robert Negoiță scapă de cotrolul judiciar. Se întoarce la primărie
Eveniment
ULTIMA ORĂ: Robert Negoiță scapă de cotrolul judiciar. Se întoarce la primărie
Trucuri simple pentru un orez perfect. Ce să adaugi în apă ca să nu se lipească de oală
Eveniment
Trucuri simple pentru un orez perfect. Ce să adaugi în apă ca să nu se lipească de oală
Alertă pe litoralul Mării Negre. Dronă prăbușită pe plaja de la Costinești. Ce spune Garda de Coastă UPDATE
Eveniment
Alertă pe litoralul Mării Negre. Dronă prăbușită pe plaja de la Costinești. Ce spune Garda de Coastă UPDATE
Capitala europeană unde natura e la tot pasul. 95% dintre locuitori trăiesc la 300 de metri de un parc
Eveniment
Capitala europeană unde natura e la tot pasul. 95% dintre locuitori trăiesc la 300 de metri de un parc
Acuzații de corupție la Poliția Sectorului 1. Ancheta îl vizează chiar pe șeful instituției (SURSE)
Eveniment
Acuzații de corupție la Poliția Sectorului 1. Ancheta îl vizează chiar pe șeful instituției (SURSE)
Portocale cu pesticide introduse în supermaket. Importatorul a schimbat ambalajele
Eveniment
Portocale cu pesticide introduse în supermaket. Importatorul a schimbat ambalajele
Caz rar în Franța! Doi gemeni, judecați pentru crimă, pun în dificultate anchetatorii din cauza ADN-ului identic
Eveniment
Caz rar în Franța! Doi gemeni, judecați pentru crimă, pun în dificultate anchetatorii din cauza ADN-ului identic
Anul școlar 2026-2027, aprobat oficial. Ce se întâmplă cu examenele naționale
Eveniment
Anul școlar 2026-2027, aprobat oficial. Ce se întâmplă cu examenele naționale
Amenințări cu moartea la adresa actorului Victor Rebengiuc. Percheziții la mai multe persoane implicate
Eveniment
Amenințări cu moartea la adresa actorului Victor Rebengiuc. Percheziții la mai multe persoane implicate
Simbolurile din sloturi online cu temă de iubire explicate: Inimi, Cupidon și trandafiri
Eveniment
Simbolurile din sloturi online cu temă de iubire explicate: Inimi, Cupidon și trandafiri
Ultima oră
15:44 - ULTIMA ORĂ: Robert Negoiță scapă de cotrolul judiciar. Se întoarce la primărie
15:40 - David Popovici, întâlnire specială cu Victor Rebengiuc: „Unele întâlniri nu se uită niciodată!”
15:11 - Pericol de faliment la un club cu tradiție din Superliga. Tribunalul a deschis procedura de insolvență
14:54 - Trucuri simple pentru un orez perfect. Ce să adaugi în apă ca să nu se lipească de oală
14:47 - PSD a luat-o de la cap cu impozitarea progresivă. Cum încearcă social-democrații să oprească tăierile dorite de Bolojan. Ipocrizia PSD-iștilor.
14:39 - Alertă pe litoralul Mării Negre. Dronă prăbușită pe plaja de la Costinești. Ce spune Garda de Coastă UPDATE
14:18 - Capitala europeană unde natura e la tot pasul. 95% dintre locuitori trăiesc la 300 de metri de un parc
14:18 - Acuzații de corupție la Poliția Sectorului 1. Ancheta îl vizează chiar pe șeful instituției (SURSE)
13:52 - Petrecere de Valentine’s Day pe banii primăriei. 115.000 de lei pentru îndrăgostiții din Alexandria (VIDEO)
13:43 - Portocale cu pesticide introduse în supermaket. Importatorul a schimbat ambalajele