București: Încep probele de căldură la blocurile conectate la sistemul centralizat de încălzire

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că începe probele de căldură pentru blocurile conectate la sistemul centralizat de încălzire, relatează .

Procesul de testare va avea loc progresiv, cu atenție la prognoza meteorologică, care indică temperaturi scăzute în timpul nopții și creșteri în timpul zilei. Această acțiune este menită să asigure furnizarea eficientă a căldurii în condiții normale pentru toți consumatorii, verificând în același timp funcționalitatea traseelor de alimentare de la sursa de producere a agentului termic până la consumatori.

Testarea căldurii în București

Probele la cald vor fi efectuate în conformitate cu temperaturile exterioare și vor continua până când temperaturile vor scădea în mod constant sub 10º C pentru trei nopți consecutive. Această măsură are scopul de a asigura ca încălzirea funcționează corespunzător și eficient, oferind confort locuitorilor.

Asociațiile de proprietari au o obligație de a verifica și asigura buna funcționare a instalațiilor interioare de alimentare cu energie termică. Aceasta include finalizarea lucrărilor în interiorul clădirilor, precum și operațiunile de aerisire a caloriferelor din apartamente. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a asigura un proces de încălzire eficient.

Furnizarea căldurii la cerere

Termoenergetica a început deja furnizarea căldurii la cerere către spitale, școli, grădinițe, cămine de bătrâni și alte instituții care au solicitat acest lucru. Astfel, compania se pregătește pentru sezonul de încălzire și asigură o furnizare eficientă a căldurii în București.

Asociațiile de proprietari care doresc amânarea furnizării agentului termic pentru încălzire au posibilitatea să solicite acest lucru în scris prin reprezentanții lor. Termoenergetica a pus la dispoziție o procedură pentru astfel de solicitări, care pot fi făcute la sediul instituției sau prin e-mail.