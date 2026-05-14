Știri Locale » București intră în era semafoarelor inteligente. Consiliul General aprobă prima etapă de modernizare a traficului urban cu AI și senzori.

București intră în era semafoarelor inteligente. Consiliul General aprobă prima etapă de modernizare a traficului urban cu AI și senzori.

Răzvan Adrian
14 mai 2026, 20:15
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Modernizare inteligentă în primele 92 de intersecții
  2. Centru de comandă pentru controlul traficului urban
  3. Extindere graduală către întreaga rețea de intersecții
  4. Cum funcționează semaforizarea inteligentă

Consiliul General al Capitalei a aprobat studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru un amplu proiect de modernizare a infrastructurii de trafic din București. Inițiat la propunerea primarului Ciprian Ciucu, vizând transformarea a zeci de intersecții prin semafoare inteligente, camere video și sisteme bazate pe AI, cu scopul de a fluidiza circulația și de a reduce poluarea urbană, informează PMB, într-un comunicat de presă.

Modernizare inteligentă în primele 92 de intersecții

Prima etapă a proiectului vizează modernizarea a 92 de intersecții și treceri de pietoni din Capitală.
Acestea vor fi echipate cu o infrastructură digitală complexă, formată din semafoare inteligente cu AI, sute de camere video și mii de senzori integrați în carosabil și pe infrastructura stradală.

Sunt prevăzute aproximativ 305 camere de supraveghere și 1.500 de senzori, conectați la un sistem centralizat de management al traficului.
Întregul pachet tehnologic va permite colectarea și analiza în timp real a fluxurilor de trafic, pentru ajustarea dinamică a semafoarelor.

Implementarea acestei etape este estimată la 14 luni, incluzând instalarea echipamentelor și punerea completă în funcțiune.

Centru de comandă pentru controlul traficului urban

A doua componentă majoră a proiectului este amenajarea unui centru de comandă dedicat gestionării traficului din București.
Acesta va funcționa la parterul clădirii unde este deja operațional Centrul Integrat Municipal pentru Situații de Urgență.

Noul hub tehnologic va coordona în timp real întregul sistem de semaforizare inteligentă al orașului.
Lucrările pentru acest centru sunt estimate la aproximativ 8 luni și vor asigura integrarea completă a datelor colectate din teren.

Extindere graduală către întreaga rețea de intersecții

După finalizarea primelor două etape, proiectul va continua cu extinderea la nivelul întregului oraș.

Urmează modernizarea a încă 185 de intersecții și treceri de pietoni, urmată de o ultimă fază ce vizează 270 de puncte rutiere suplimentare.
Astfel, sistemul va acoperi progresiv întreaga rețea majoră de trafic a Capitalei.

Cum funcționează semaforizarea inteligentă

Noul sistem va integra senzori magnetometrici, camere video cu funcții avansate și algoritmi de inteligență artificială capabili să ajusteze automat timpii semafoarelor.
Acesta va analiza continuu densitatea traficului și va lua decizii în timp real pentru optimizarea fluxului rutier.

De asemenea, sistemul va prioritiza transportul public, astfel încât autobuzele și troleibuzele să respecte mai eficient orarele de circulație.
În ansamblu, tehnologia este gândită pentru fluidizarea traficului, reducerea poluării și îmbunătățirea mobilității urbane.

