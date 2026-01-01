B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Val de particule toxice deasupra Bucureștiului, ca urmare a artificiilor din seara de Revelion. Care au fost cele mai afectate cartiere

Val de particule toxice deasupra Bucureștiului, ca urmare a artificiilor din seara de Revelion. Care au fost cele mai afectate cartiere

B1.ro
01 ian. 2026, 11:23
Val de particule toxice deasupra Bucureștiului, ca urmare a artificiilor din seara de Revelion. Care au fost cele mai afectate cartiere
Fum dens deasupra Capitalei Sursa foto: Faccebook/ Ana Maria
Cuprins
  1. Care sunt cele mai afectate cartiere din București de praful de la artificii
  2. Ce riscuri poate avea asupra sănătății acest fenomen

Locuitorii din București au intrat în 2026 sub un nor dens de praf generat de artificii. La doar câteva minute după ora 00:00, senzorii rețelei independente uRADMonitor au înregistrat creșteri bruște ale particulelor PM2.5. Valorile au ajuns până la aproximativ 400 µg/m³, de circa 16 ori peste limita recomandată de Organizația Mondială a Sănătății.

Care sunt cele mai afectate cartiere din București de praful de la artificii

Dacă la finalul lunii decembrie, vântul a dispersat poluanții din atmosferă, la începutul noului an, graficele uRADMonitor au indicat o creștere rapidă și sincronizată a poluării. Aceasta a coincis cu intervalul în care au fost folosite masiv materiale pirotehnice, potrivit Mediafax.

Cele mai ridicate valori au fost înregistrate în sudul Capitalei, în cartierul Berceni. Un senzor din zonă a indicat o explozie a concentrațiilor de PM2.5 imediat după ora 00:00. Vârful a fost în jurul valorii de 400 µg/m³, iar nivelurile au rămas ridicate o perioadă de timp.

Și vestul orașului a fost puternic afectat. În Militari, senzorii au arătat valori ce au depășit 200 µg/m³ după miezul nopții. Concentrațiile s-au redus treptat în orele următoare.

În zona Crângași, datele au indicat un episod comparabil. Senzorii au înregistrat un vârf de peste 300 µg/m³ imediat după ora 00:00. Și aici, valorile au scăzut progresiv spre dimineață. Situația confirmă un tipar repetitiv în zonele dens populate.

Ce riscuri poate avea asupra sănătății acest fenomen

Particulele PM2.5 rezultate din arderea artificiilor conțin metale, sulf și compuși de carbon. Din cauza dimensiunilor foarte mici, acestea pătrund adânc în plămâni și pot ajunge în sânge. Efectele sunt mai grave pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare.

Rețeaua independentă de monitorizare arată că acest fenomen se repetă anual. În lipsa unor reguli mai stricte sau a aplicării consecvente a legislației existente, sărbătoarea de Anul Nou continuă să fie urmată de episoade severe de poluare și locuitorii Capitalei rămân expuși.

Tags:
Citește și...
Patru persoane au ajuns la spital în noaptea de Revelion, după ce un incendiu a izbucnit la un priveghi. De la ce ar fi pornit focul
Eveniment
Patru persoane au ajuns la spital în noaptea de Revelion, după ce un incendiu a izbucnit la un priveghi. De la ce ar fi pornit focul
Nou atac rusesc la granița cu România! Armata a ridicat mai multe avioane de luptă F-16
Eveniment
Nou atac rusesc la granița cu România! Armata a ridicat mai multe avioane de luptă F-16
Scene de groază la Timișoara! Oamenii au fugit speriați din calea artificiilor scăpate de sub control (VIDEO)
Eveniment
Scene de groază la Timișoara! Oamenii au fugit speriați din calea artificiilor scăpate de sub control (VIDEO)
La mulți ani, 2026! B1TV.ro vă urează un An Nou plin de sănătate și împliniri pe toate planurile
Eveniment
La mulți ani, 2026! B1TV.ro vă urează un An Nou plin de sănătate și împliniri pe toate planurile
Mesaje de Anul Nou 2026: Urări sincere, haioase și memorabile pentru toți cei dragi
Eveniment
Mesaje de Anul Nou 2026: Urări sincere, haioase și memorabile pentru toți cei dragi
Când se dau pensiile în ianuarie 2026. Se anunță întârzieri. Ce trebuie să știe toți pensionarii
Eveniment
Când se dau pensiile în ianuarie 2026. Se anunță întârzieri. Ce trebuie să știe toți pensionarii
Care sunt primele țări care au intrat deja în 2026 și cine rămâne la finalul listei. Vezi ordinea completă în care lumea trece în noul an
Eveniment
Care sunt primele țări care au intrat deja în 2026 și cine rămâne la finalul listei. Vezi ordinea completă în care lumea trece în noul an
Vâscul, talismanul începutului de an. Ce simbolizează și de ce îl păstrăm în case
Eveniment
Vâscul, talismanul începutului de an. Ce simbolizează și de ce îl păstrăm în case
Bătaia de la Ruginoasa, sub controlul forțelor de ordine. De ce au intervenit jandarmii în forță pentru oprirea bătăii tradiționale (VIDEO)
Eveniment
Bătaia de la Ruginoasa, sub controlul forțelor de ordine. De ce au intervenit jandarmii în forță pentru oprirea bătăii tradiționale (VIDEO)
Loredana, Tudor Chirilă și alți 300 de artiști protestează față de modificarea Legii dreptului de autor. Ce schimbări contestă în scrisoarea adresată Guvernului
Eveniment
Loredana, Tudor Chirilă și alți 300 de artiști protestează față de modificarea Legii dreptului de autor. Ce schimbări contestă în scrisoarea adresată Guvernului
Ultima oră
13:46 - Loredana este în doliu: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată”. Tatăl artistei a trecut în neființă
13:16 - Patru persoane au ajuns la spital în noaptea de Revelion, după ce un incendiu a izbucnit la un priveghi. De la ce ar fi pornit focul
12:46 - Nou atac rusesc la granița cu România! Armata a ridicat mai multe avioane de luptă F-16
12:15 - Zelenski: „Acordul de pace este 90% gata”. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă
11:02 - Misiune contracronometru într-o stațiune de schi din Elveția! Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite, în timpul unei explozii
10:25 - Scene de groază la Timișoara! Oamenii au fugit speriați din calea artificiilor scăpate de sub control (VIDEO)
00:00 - La mulți ani, 2026! B1TV.ro vă urează un An Nou plin de sănătate și împliniri pe toate planurile
20:57 - Mesajul lui Călin Georgescu de Anul Nou. Ce a transmis susținătorilor săi: „Vă iubesc mult, pentru că …”
20:25 - Mesajul de Anul Nou transmis de Ilie Bolojan: „Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe”
20:03 - Camilla, soția Regelui Charles, a fost agresată de un bărbat, într-un tren. Când s-a întâmplat totul: „Am fost atacată”