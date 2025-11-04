Într-o vreme în care orașele mari se sufocă sub greutatea propriei dezvoltări, există locuri care aleg să repare, nu doar să construiască. Într-un colț al Bucureștiului, mormanele de asfalt spart, bordurile scoase din uz și crengile toaletate nu mai sunt „gunoi”, ci materie primă. Un oraș care se reciclează pe sine – o idee care, odată pusă în practică, schimbă felul în care înțelegem administrația.

Puțini se gândesc ce se întâmplă cu tonele de resturi rezultate dintr-o lucrare publică. În majoritatea cazurilor, ele sfârșesc în gropi de gunoi sau pe terenuri virane. Dar există o altă cale: refolosirea inteligentă. În unele , ca Viena sau Rotterdam, materialele rezultate din reabilitări sunt reintroduse în circuit – pietrișul devine bază pentru drumuri, lemnul este transformat în mobilier, iar deșeurile verzi se transformă în compost. Copenhaga, de exemplu, tratează materialele de construcție cu aceeași seriozitate ca pe apa potabilă: fiecare tonă are un traseu clar, din momentul demolării până la refolosire. Rezultatul? Costuri reduse, emisii mai mici și o calitate mai bună a lucrărilor.

În Sectorul 3, sistemul de reutilizare a materialelor a devenit, treptat, parte din cultura administrativă. În ultimii ani, au dezvoltat centre proprii de reciclare și ateliere de reparații, unde se sortează și recondiționează materialele provenite din lucrări.

Astfel, resturile de asfalt sunt transformate în agregate, folosite ulterior pentru construcția de drumuri noi, iar deșeurile vegetale devin compost pentru spațiile verzi. Pe această cale, administrația locală estimează o reducere importantă a cantității deșeurilor de construcții trimise la groapă, precum și o scădere semnificativă a costurilor de achiziție pentru materiale noi. Prin combinarea reciclării, logisticii interne și lucrărilor proprii, Sectorul 3 devine un model de economie circulară urbană, în care orașul nu mai aruncă – ci își reinventează propriile resurse.