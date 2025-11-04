B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bucureștiul care se repară singur: cum un sector își transformă deșeurile în resursă

Bucureștiul care se repară singur: cum un sector își transformă deșeurile în resursă

Ana Beatrice
04 nov. 2025, 15:20
Bucureștiul care se repară singur: cum un sector își transformă deșeurile în resursă
Sursa Foto: Hepta.ro

Într-o vreme în care orașele mari se sufocă sub greutatea propriei dezvoltări, există locuri care aleg să repare, nu doar să construiască. Într-un colț al Bucureștiului, mormanele de asfalt spart, bordurile scoase din uz și crengile toaletate nu mai sunt „gunoi”, ci materie primă. Un oraș care se reciclează pe sine – o idee care, odată pusă în practică, schimbă felul în care înțelegem administrația.

Puțini se gândesc ce se întâmplă cu tonele de resturi rezultate dintr-o lucrare publică. În majoritatea cazurilor, ele sfârșesc în gropi de gunoi sau pe terenuri virane. Dar există o altă cale: refolosirea inteligentă. În unele orașe din Europa, ca Viena sau Rotterdam, materialele rezultate din reabilitări sunt reintroduse în circuit – pietrișul devine bază pentru drumuri, lemnul este transformat în mobilier, iar deșeurile verzi se transformă în compost. Copenhaga, de exemplu, tratează materialele de construcție cu aceeași seriozitate ca pe apa potabilă: fiecare tonă are un traseu clar, din momentul demolării până la refolosire. Rezultatul? Costuri reduse, emisii mai mici și o calitate mai bună a lucrărilor.

În Sectorul 3, sistemul de reutilizare a materialelor a devenit, treptat, parte din cultura administrativă. În ultimii ani, Direcția Generală de Salubritate și Direcția Administrarea Domeniului Public au dezvoltat centre proprii de reciclare și ateliere de reparații, unde se sortează și recondiționează materialele provenite din lucrări.

Astfel, resturile de asfalt sunt transformate în agregate, folosite ulterior pentru construcția de drumuri noi, iar deșeurile vegetale devin compost pentru spațiile verzi. Pe această cale, administrația locală estimează o reducere importantă  a cantității deșeurilor de construcții trimise la groapă, precum și o scădere semnificativă a costurilor de achiziție pentru materiale noi. Prin combinarea reciclării, logisticii interne și lucrărilor proprii, Sectorul 3 devine un model de economie circulară urbană, în care orașul nu mai aruncă – ci își reinventează propriile resurse.

Tags:
Citește și...
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară
Eveniment
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară
Prima reacție a lui Ioan Micula în dosarul de delapidare și evaziune. Legăturile cu Ilie Bolojan
Eveniment
Prima reacție a lui Ioan Micula în dosarul de delapidare și evaziune. Legăturile cu Ilie Bolojan
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată, în propria locuință din Franța. Cine este principalul suspect
Eveniment
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată, în propria locuință din Franța. Cine este principalul suspect
Liderul AUR Maramureș, prins drogat la volan. Mama politicianului are castel în Franța
Eveniment
Liderul AUR Maramureș, prins drogat la volan. Mama politicianului are castel în Franța
Românii încheie anul 2025 cu vești excelente. Zile libere, vacanță prelungită și motive de bucurie înainte de 2026
Eveniment
Românii încheie anul 2025 cu vești excelente. Zile libere, vacanță prelungită și motive de bucurie înainte de 2026
Cinci trucuri simple pentru ca mirosul de balsam să persiste mai mult pe rufe
Eveniment
Cinci trucuri simple pentru ca mirosul de balsam să persiste mai mult pe rufe
Zeci de elevi evacuați de la Liceul „Theodor Pallady” din Capitală, după un miros puternic de gaz: „Distrigaz a identificat o scurgere la o vană” (VIDEO)
Eveniment
Zeci de elevi evacuați de la Liceul „Theodor Pallady” din Capitală, după un miros puternic de gaz: „Distrigaz a identificat o scurgere la o vană” (VIDEO)
Viața decentă se scumpește alarmant! Cât trebuie să cheltuiască o familie pentru a trăi normal în România, în 2025
Eveniment
Viața decentă se scumpește alarmant! Cât trebuie să cheltuiască o familie pentru a trăi normal în România, în 2025
Ce să faci ca mirosul de balsam să reziste mai mult pe rufe. Iată câteva sfaturi
Eveniment
Ce să faci ca mirosul de balsam să reziste mai mult pe rufe. Iată câteva sfaturi
CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025
Eveniment
CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025
Ultima oră
17:12 - David Beckham a primit titlul de cavaler, într-o ceremonie oficiată de Regele Charles. Cine a inspirat ținuta purtată de sportiv
17:10 - Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară
17:07 - Prima reacție a lui Ioan Micula în dosarul de delapidare și evaziune. Legăturile cu Ilie Bolojan
16:51 - Călin Georgescu, noi declarații controversate: „Eu vă spun astăzi așa, să fie foarte clar!”. Ce mesaj a transmis românilor
16:31 - O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată, în propria locuință din Franța. Cine este principalul suspect
16:25 - Delirul lui Călin Georgescu. Tunelul dintre SUA și Rusia (VIDEO)
16:15 - Newsweek: Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu
16:07 - Adrian Vasile, reacție după plecarea de la CSM București: „A fost o decizie a clubului”
15:55 - Liderul AUR Maramureș, prins drogat la volan. Mama politicianului are castel în Franța
15:39 - Secretul siluetei lui Dan Negru! Ce mănâncă prezentatorul pentru a-și menține greutatea de la debutul în televiziune