Acasa » Externe » Românul prins sub dărâmături la Roma a fost scos în viață, însă a murit la spital: „A fost resuscitat aproape o oră"

Românul prins sub dărâmături la Roma a fost scos în viață, însă a murit la spital: „A fost resuscitat aproape o oră”

Elena Boruz
04 nov. 2025, 08:02
Românul prins sub dărâmături la Roma a fost scos în viață, însă a murit la spital: „A fost resuscitat aproape o oră”
Torre dei Conti Sursa foto: Hepta / Abaca Press / LaPresse/ABACA
Cuprins
  1. Ce au transmis medicii
  2. Ce spun martorii incidentului
  3. A fost deschisă o anchetă
  4. Premierul Georgia Meloni, mesaj de condoleanțe după moartea românului

Prăbușirea turnului Torre dei Conti este pe buzele tuturor oamenilor, în acest moment. Românul care a rămas blocat sub dărâmături, timp de mai bine de 11 ore, a pierdut lupta cu viața, deși fusese salvat, informează publicația Corriere della Sera.

După aproape 12 ore de chin, acesta a fost scos de sub ruine, însă „inima lui a încetat să mai bată în ambulanță”, potrivit medicilor. Octav Stroici avea 66 de ani și și-a găsit sfârșitul pe meleaguri străine.

Ce au transmis medicii

Potrivit reprezentanților medicali, românul a ajuns la urgențe în stare foarte gravă. Timp de aproximativ o oră, medicii au încercat să îl resusciteze, însă acesta nu a răspuns.

Octav Stroici a ajuns la spital la ora locală 23:05, iar la o oră și un pic distanță a fost declarat decesul.

„A fost supus unei resuscitări cardiopulmonare, care fusese deja începută la locul prăbuşirii. La sosirea la secţia de urgenţe, echipa medicală a continuat resuscitarea timp de aproximativ o oră. În ciuda acestor eforturi, activitatea cardiacă spontană nu a putut fi restabilită”, a transmis spitalul, precizând că decesul a fost pronunţat la ora 00:20.

Ce spun martorii incidentului

Întregul moment al prăbușirii a fost văzut de o chelneriță de la un restaurant. Aceasta a auzit un sunet puternic și ulterior a surprins momentul în care un muncitor a căzut.

„Eram afară, serveam mesele, când am auzit un zgomot de tencuială căzând. Am ridicat privirea și am văzut un muncitor căzând”, a povestit o chelneriță.

A fost deschisă o anchetă

Parchetul din Roma a deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă, ulterior adăugându-se acuzația de dezastru din culpă. Procurorul Mario Dovinola a efectuat o inspecție la fața locului împreună cu poliția judiciară specializată în accidente de muncă. Urmează o expertiză tehnică pentru a stabili cauza prăbușirii.

Premierul Georgia Meloni, mesaj de condoleanțe după moartea românului

Premierul italian Georgia Meloni a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Octav Stroici. Prim-ministrul Italiei a afirmat că este alături de familia și colegii bărbatului în aceste momente „de suferință de nedescris”.

„Îmi exprim profunda tristeţe şi condoleanţe, în numele meu şi al guvernului, pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a murit în prăbuşirea Torre dei Conti din Roma. Suntem alături de familia şi colegii săi în acest moment de suferinţă de nedescris”, a transmis Meloni pe platforma X.

