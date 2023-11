Bucureștiul, sub cod galben de avertizare meteorologică / Prefectul Capitalei: „Toate sectoarele care au atribuții directe în salubrizare și în dezapăzire sunt pregătite să intervină”

Meteorologii au actualizat și prelungit avertizările cod galben și portocaliu de ninsoare, viscol și vânt puternic. De vremea rea nu va scăpa nici Capitala. În acest sens, prefectul municipiului București, Rareș Hopîncă, a precizat într-o intervenție pentru B1 TV că toate sectoarele care au atribuții de salubrizare sunt pregătite să intervină pentru dezăpezire:

„Bucureștiul este sub cod galben de avertizare meteorologică pe data de 25 noiembrie pentru precipitații și vânt. În această seară ne așteptăm ca precipitațiile să fie și sub formă de lapoviță și ninsoare. Mâine până la ora 18:00 acest cod se referă la intensificări ale vântului. Ne așteptăm în această seară și la precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, context în care toate sectoarele municipiului București și cele care au atribuții directe în salubrizare și în dezapăzire toate sectoarele sunt pregătite să intervină conform planului serviciului de iarnă întocmit și aprobat anterior.

Mâine inclusiv la nivelul minicipiului București am convocat membrii comitetului municipal pentru situații de urgență la ora 10:30, la ora 11:00 vom fi în videoconferință cu Guvernul României și toate măsurile necesare pentru prevenirea efectelor și pentru combaterea efectelor acolo unde este cazul sunt pregătite la nivelul Capitalei”.

De sâmbătă la ora 18.00 până duminică la aceeași oră, meteorologii au emis un cod galben de precipitații însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol.

În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde și va cuprinde regiunile sudice și sud-estice, unde se vor acumula cantități de apă însemnate de 25…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40…50 l/mp. Vor fi ploi, dar treptat începând din noaptea de sâmbătă spre duminică (25/26 noiembrie) acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Vântul se va intensifica îndeosebi în sudul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură. Vor fi rafale în general de 60…75 km/h, intervale cu viscol și vizibilitate scăzută. Din noaptea de sâmbătă spre duminică la ora 16.00, va fi în vigoare un cod portocaliu de viscol. Vor fi afectate județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța unde va ninge și va fi viscol. Vântul va avea intensificări susținute cu rafale de 75…85 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 metri.