Bugetul pentru Sănătate a crescut vizibil în ultimii ani, dar România rămâne tot pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Statul alocă doar 971 de euro anual pentru fiecare locuitor, sumă mult prea mică pentru un sistem funcțional. Cei mai mulți bani sunt direcționați către și asistenților, reducând drastic resursele pentru restul nevoilor.

De ce investim atât de puțin în sănătatea românilor

Românii au la dispoziție doar 971 de euro pe an pentru sănătate, o sumă mult sub media europeană de peste 3.800 de euro. Deși contribuțiile la asigurări sunt plătite constant, accesul la servicii medicale rămâne limitat. Mulți pacienți se confruntă cu lipsa personalului sau a echipamentelor în situații critice. Sistemul transmite adesea senzația că nu întoarce oamenilor ceea ce aceștia plătesc.

Tot mai mulți pacienți aleg clinici private, pentru că acolo primesc investigații rapide, fără liste interminabile de așteptare frustrante. Unii consideră rușinos faptul că România continuă să rămână mult sub nivelul statelor europene privind finanțarea sistemului medical. Problema reală este că revenirea sistemului devine tot mai dificilă, din cauza lipsei cronice de investiții esențiale în infrastructură. O mare parte din bugetul spitalelor este consumată exclusiv pe salarii, lăsând resurse insuficiente pentru restul nevoilor medicale importante.

„Închipuiți-vă ce mai rămâne pentru alte proceduri medicale, pentru aparatură, pentru mentenanță, pentru calitatea serviciilor, pentru prevenirea unor infecții asociate actului medical, ce va mai rămâne pentru medicamente, dar și alte materiale sanitare necesare actului medical”, a precizat președintele , Vasile Barbu, notează digi24.ro.

Cum se explică diferențele uriașe dintre sistemele medicale europene

Laurențiu locuiește de nouă ani în Germania și vede zilnic ce înseamnă un sistem medical finanțat corect. Statul investește 5.900 de euro pe an pentru fiecare locuitor și alocă aproape 12% din PIB sănătății. El spune că orice consultație este gratuită, fără costuri suplimentare sau surprize neplăcute. Totul este acoperit automat de Casa de Sănătate, fără drumuri inutile ori taxe ascunse.

În vârful clasamentului se află Luxemburg, Irlanda și Danemarca, țări care depășesc 6.000 de euro investiți pentru fiecare cetățean. La coada listei rămân Ungaria, Bulgaria și România, unde finanțarea redusă se vede în calitatea serviciilor oferite.

De ce rămâne România printre ultimele țări la cheltuielile pentru sănătate

Luxemburg, Irlanda și Danemarca investesc peste șase mii de euro anual pentru fiecare locuitor, menținând sisteme medicale solide și performante. Ungaria, Bulgaria și România alocă mult mai puțin, România având doar 971 de euro pe cap de locuitor pentru sănătate.

Sociologul Ciprian Iftimoaei spune că veniturile fiscale scăzute, de aproximativ 28% din PIB, limitează drastic resursele disponibile.

Țara noastră direcționează 5,7% din către sănătate, procent identic cu Luxemburg, dar cu un buget de șase ori mai mic.