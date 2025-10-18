B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”

Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”

B1.ro
18 oct. 2025, 14:39
Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
Efectele exploziei de vineri dimineață din Rahova, București. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Stelian Bujduveanu, a doua zi după explozia din Rahova: „Suntem alături de ei în continuare”
  2. Stelian Bujduveanu: „Ne pregătim pentru cea mai grea etapă”

Stelian Bujduveanu anunță că poliția a început să permită accesul în locuințe persoanelor evacuate din cauza exploziei de pe Calea Rahova. Însă, doar pentru durate scurte și doar alături de un însoțitor, cât să-și ia bunurile personale necesare. 

Stelian Bujduveanu, a doua zi după explozia din Rahova: „Suntem alături de ei în continuare”

Tragedia din Rahova a șocat o țară întreagă. Trei persoane și-au pierdut viața și alte câteva zeci au fost rănite. Printre oamenii care au decedat se numără și o femeie de 24 de ani, gravidă, care a căzut printr-o gaură apărută între etaje, dar și un bărbat care a fost propulsat de deflagrație la 40 de metri distanță. Acesta din urmă s-a oprit într-un bloc vecin. O altă victimă a fost transferată astăzi, ăn stare gravă, la un spital din Austria. O bună parte dintre locatari au fost la timp scoși dintre dărâmături.

Explozia s-a simțit ca un cutremur slab în mai multe cartiere din jur. Nu doar clădirile de locuințe au fost afectate, ci și o școală din apropiere. Geamurile instituției au fost sparte de deflagrație, în timp ce elevii erau în clase.

„Suntem alături de ei în continuare. Poliția a început cu însoțitori să permită accesul în imobile mai îndepărtate, din aproape în aproape, pentru a-și recupera bunurile”, a declarat Bujduveanu, sâmbătă.

Stelian Bujduveanu: „Ne pregătim pentru cea mai grea etapă”

Edilul Capitalei a anunțat începutul celei mai dificile etape, aceea care presupune relocarea familiilor. Fiecare va ajunge într-un apartament în care urmează să rămâne pe termen mediu și lung, în funcție de gradul de afectare a imobilului în care locuiau.

Stelian Bujduveanu urmează să aibă o discuție cu prefectul Capitalei și cu reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții. O echipă de experți va fi trimisă la fața locului pentru a evalua gradul de afectare al structurii blocului și pentru a veni cu soluții tehnice. Vizat nu este doar imbolilul în care a avut loc explozia, ci și alte patru scări adiacente.

„Ne pregătim pentru etapa cea mai grea, etapa de după ce începe de luni, în care trebuie să relocăm fiecare familie într-un apartament pe termen mediu și pe termen lung. În prima opțiune avem propriile imobile ale Primăriei municipiului București pe care le analizăm apartament cu apartament pentru a fi dotate cu toate nevoile pentru aceste familii care au trecut peste o tragedie. Iar a doua categorie am aprobat ieri din Fondul de Rezervă aproape 3 milioane de lei, bani pe care le vom folosi pentru închiria din piață a apartamentelor pentru aceste familii”, a explicat edilul.

Tags:
Citește și...
Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
Eveniment
Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
O persoană rănită în timpul exploziei din Rahova, transportată în stare gravă la un spital din Austria
Eveniment
O persoană rănită în timpul exploziei din Rahova, transportată în stare gravă la un spital din Austria
Alimentele care luptă împotriva asteniei de toamnă. Contribuie semnificativ la buna dispoziție
Eveniment
Alimentele care luptă împotriva asteniei de toamnă. Contribuie semnificativ la buna dispoziție
Noi date în cazul femeii ucise la instigarea fiicei sale de 14 ani. Cum au încercat adolescenta și iubitul ei să ascundă crima. Ambii au fost arestați
Eveniment
Noi date în cazul femeii ucise la instigarea fiicei sale de 14 ani. Cum au încercat adolescenta și iubitul ei să ascundă crima. Ambii au fost arestați
Pericolele ascunse ale prelungitoarelor din locuință. Ce aparate nu trebuie conectate niciodată la ele
Eveniment
Pericolele ascunse ale prelungitoarelor din locuință. Ce aparate nu trebuie conectate niciodată la ele
Peste 2.000 de rezerviști s-au întors în poligonul de tragere: „Nu mai suntem să fugim în urma tancului” / Ce a declarat ministrul Apărării Naționale, prezent la exercițiu
Eveniment
Peste 2.000 de rezerviști s-au întors în poligonul de tragere: „Nu mai suntem să fugim în urma tancului” / Ce a declarat ministrul Apărării Naționale, prezent la exercițiu
Trump vrea un „Arc de Triumf” la Washington. Cum arată monumentul dorit de președintele american (FOTO)
Externe
Trump vrea un „Arc de Triumf” la Washington. Cum arată monumentul dorit de președintele american (FOTO)
Medicul Flavia Groșan se află în comă profundă, de gradul 4. Ce s-a întâmplat și ce afirmații controversate a făcut în timpul pandemiei de Covid
Eveniment
Medicul Flavia Groșan se află în comă profundă, de gradul 4. Ce s-a întâmplat și ce afirmații controversate a făcut în timpul pandemiei de Covid
Nicușor Dan, după explozia din Rahova: Vinovații să răspundă. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Românii așteaptă adevărul
Eveniment
Nicușor Dan, după explozia din Rahova: Vinovații să răspundă. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Românii așteaptă adevărul
Mihaela Bilic: „Nu e nevoie de cură de slăbire”. Ce alimente ar trebui evitate de persoanele care vor să slăbească
Eveniment
Mihaela Bilic: „Nu e nevoie de cură de slăbire”. Ce alimente ar trebui evitate de persoanele care vor să slăbească
Ultima oră
15:15 - Mara Bănică, la un pas de moarte: „Am fost în comă trei zile”. Ce a ajutat-o să se recupereze după accidentul care i-a marcat viața
14:30 - 18 octombrie. Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel care a pictat prima icoană a Maicii Domnului
14:01 - Prințul Andrew renunță la titlurile regale. Fratele Regelui Charles s-a confruntat cu acuzații de spionaj și abuz sexual
13:31 - Ideea unui tunel între Rusia și SUA, discutată la întrevederea dintre Trump și Zelenski. Reacția liderului de la Kiev a stârnit amuzamentul
12:55 - Denise Rifai a spus lucrurilor pe nume. Cum i-a caracterizat pe Traian Băsescu, Andreea Marin și Teo Trandafir
11:56 - 18 octombrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
11:32 - Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
10:43 - Vremea sâmbătă, 18 octombrie. Umbrela, accesoriul pe care românii nu ar trebui să-l uite acasă
10:00 - O persoană rănită în timpul exploziei din Rahova, transportată în stare gravă la un spital din Austria
09:34 - Giorgia Meloni reacționează după ce a fost numită „curtezana lui Donald Trump”, în Italia. De la ce a pornit totul