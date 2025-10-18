Stelian Bujduveanu anunță că poliția a început să permită accesul în locuințe persoanelor evacuate din cauza exploziei de pe Calea Rahova. Însă, doar pentru durate scurte și doar alături de un însoțitor, cât să-și ia bunurile personale necesare.

Stelian Bujduveanu, a doua zi după explozia din Rahova: „Suntem alături de ei în continuare”

Tragedia din Rahova a șocat o țară întreagă. Trei persoane și-au pierdut viața și alte câteva zeci au fost rănite. Printre oamenii care au decedat se numără și o femeie de 24 de ani, gravidă, care a căzut printr-o gaură apărută între etaje, dar și un bărbat care a fost propulsat de deflagrație la 40 de metri distanță. Acesta din urmă s-a oprit într-un vecin. O altă victimă a fost transferată astăzi, ăn stare gravă, la un spital din Austria. O bună parte dintre locatari au fost la timp scoși dintre dărâmături.

Explozia s-a simțit ca un cutremur slab în mai multe cartiere din jur. Nu doar clădirile de locuințe au fost afectate, ci și o școală din apropiere. Geamurile instituției au fost sparte de deflagrație, în timp ce elevii erau în clase.

„Suntem alături de ei în continuare. Poliția a început cu însoțitori să permită accesul în imobile mai îndepărtate, din aproape în aproape, pentru a-și recupera bunurile”, a declarat Bujduveanu, sâmbătă.

Stelian Bujduveanu: „Ne pregătim pentru cea mai grea etapă”

Edilul Capitalei a anunțat începutul celei mai dificile etape, aceea care presupune relocarea familiilor. Fiecare va ajunge într-un apartament în care urmează să rămâne pe termen mediu și lung, în funcție de gradul de afectare a imobilului în care locuiau.

Stelian Bujduveanu urmează să aibă o discuție cu prefectul Capitalei și cu reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții. O echipă de experți va fi trimisă la fața locului pentru a evalua gradul de afectare al structurii blocului și pentru a veni cu soluții tehnice. Vizat nu este doar imbolilul în care a avut loc explozia, ci și alte patru scări adiacente.

„Ne pregătim pentru etapa cea mai grea, etapa de după ce începe de luni, în care trebuie să relocăm fiecare familie într-un apartament pe termen mediu și pe termen lung. În prima opțiune avem propriile imobile ale pe care le analizăm apartament cu apartament pentru a fi dotate cu toate nevoile pentru aceste familii care au trecut peste o tragedie. Iar a doua categorie am aprobat ieri din Fondul de Rezervă aproape 3 milioane de lei, bani pe care le vom folosi pentru închiria din piață a apartamentelor pentru aceste familii”, a explicat edilul.