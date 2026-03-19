Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a declarat că se fac controale pe plajele din România, sunt depistate lucruri ilegale, se fac plângeri penale, numai că „după aia dosarele trenează, nu mai ajung niciodată să fie finalizate, foarte multe dintre ele se clasează, foarte multe dintre ele se prescriu și așa înțeleg, de fapt, infractorii că nu există niciun fel de consecință pentru ei”. Cu toate acestea, ministra spune că e hotărâtă să meargă mai departe în misiunea sa de a „aduce un pic mai multă civilizație și mai mult respect pentru lege” pe plajele din România.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Aneta Sîngeorzan și Alex Vlădescu pe B1 TV.

Buzoianu: Am găsit construcții pe 800 de metri pătrați unde nu trebuia construit nimic

„Toată lumea știa că plajele din România sunt un vest sălbatic. De ani de zile așa a fost. Singura diferență este că acum nu mai întoarce nimeni ochii. Adică noi ne uităm exact la problemă și spunem aici nu trebuie să fie o țeavă care cine știe ce porcării, dejecții deversează în Marea Neagră. Ne uităm la construcțiile care au fost ilegal construite, ridicate și spunem ”de acum încolo nu vor mai aproba și nu vor mai fi lăsate terase ilegal ridicate unde nu există PUZ”.

Dacă în PUZ există anumite, de exemplu, suprafețe pe care se pot construi beach bar-uri – pentru că am văzut și PUZ-uri, inclusiv la Năvodar, cu câțiva zeci de metri – sigur, să se construiască, dar pe acei câțiva zeci de metri.

Noi am găsit construcții pe 800 de metri pătrați, în contextul în care acolo nu era nimic aprobat să poată să fie construit. Au fost derâmate între timp. Ce ne putem noi asigura că vom face în acest sezon estival, este că vom aduce un pic mai multă civilizație și mai mult respect pentru lege. Adică acolo unde este permis să se construiască, se va construi un beach bar, unde nu este permis să se construiască, nu se va construi”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministra Mediului: Controalele au fost făcute pe absolut toate plajele

Întrebată ce urmează după curățenia din Năvodari, ministra a răspuns: „Controalele au fost făcute pe absolut toate plajele și din toate plajele au fost descoperite peste 100 de construcții ilegale. Năvodari a avut undeva la aproximativ 50-60 de construcții, restul au fost găsite pe celelalte plaje. Deja au fost dărâmate și pe celelalte plaje. Noi facem controale pe absolut toate plajele, inclusiv controale legate de țevi care se duc în Marea Neagră au fost făcute. Inspectorii zic că n-au mai găsit astfel de cazuri. Noi o să fim foarte atenți la acest subiect și acolo unde inspectorii, dacă nu au găsit cazuri oficial când s-au dus pe teren, dar vor apărea astfel de țevi, stați fără niciun fel de grijă, vor exista consecințe legale!”.

Ce face Justiția română?

Întrebată de ce nu sunt pedepsiți oamenii care încalcă legea, Diana Buzoianu a răspuns: „Noi, autoritățile de mediu, am făcut plângerile penale. Se întâmplă la fel cum se întâmplă și în zona de silvicultură, unde se fac plângerile penale, la arderile ilegale de deșeuri, unde există tone de plângeri penale și după aia dosarele trenează, nu mai ajung niciodată să fie finalizate. Foarte multe dintre ele se clasează, foarte multe dintre ele se prescriu și așa înțeleg, de fapt, infractorii că nu există niciun fel de consecință pentru ei”.

„Noi am încercat să facem niște lucruri, să îmbunătățim niște lucruri, să putem să folosim imaginile din drone, din echipamentele pe care le-a achiziționat Garda de Mediu, să poată să fie folosite ca probe în instanță, ca să poată să fie ajutate autoritățile, instituțiile pe zona penal, să poată să fie ajutate în dosarele lor, să poată să gestioneze mai bine și să arate mai ușor în instanță când au fost săvârșite infracțiuni. Maximul pe care îl putem este să ajutăm, prin procedurile pe care le avem, să strângem cât mai bine probele. Mai departe este și responsabilitatea autorităților”.