Demisia lui Daniel David rămâne neoficializată, iar Educația funcționează fără interimar. Cum explică Guvernul situația

Demisia lui Daniel David rămâne neoficializată, iar Educația funcționează fără interimar. Cum explică Guvernul situația

Iulia Petcu
08 ian. 2026, 15:03
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum a apărut blocajul administrativ de la Ministerul Educației
  2. Cine conduce, în mod oficial, Ministerul Educației
  3. Ce atribuții mai exercită Daniel David după demisie
  4. Cine sunt variantele luate în calcul de PNL pentru Educație

Demisia anunțată de Daniel David din funcția de ministru al Educației, chiar înainte de sărbători, a generat o situație neclară în interiorul Guvernului. La peste două săptămâni de la anunț, Ministerul Educației funcționează fără o conducere interimară oficializată.

Cum a apărut blocajul administrativ de la Ministerul Educației

Daniel David și-a anunțat demisia la data de 22 decembrie 2025, însă acest gest nu a fost urmat de pașii instituționali prevăzuți de lege. Conform procedurilor, Guvernul trebuie să transmită documentul către președinte, care ia act de demisie prin decret, iar premierul propune un ministru interimar.

Până joi, 8 ianuarie 2026, acest circuit nu a fost finalizat, iar președintele nu a semnat decretul de constatare a demisiei. În lipsa unui anunț oficial, situația a rămas suspendată, deși au trecut 16 zile de la declarația publică a fostului ministru.

Cine conduce, în mod oficial, Ministerul Educației

Întrebată cine se află la conducerea instituției, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a oferit un răspuns tranșant. „Daniel David este încă ministru al Educației”, a transmis Ioana Dogioiu, precizând că acesta își exercită atribuțiile în continuare.

Aceasta a explicat și de ce nu a fost desemnat un ministru interimar, menționând că „dl. ministru David își exercita atribuțiile”. Astfel, din punct de vedere juridic, mandatul său nu a fost încă încheiat, în lipsa unui decret prezidențial.

Referitor la calendarul desemnării unui nou titular al portofoliului Educației, Guvernul a invocat o declarație anterioară a premierului Ilie Bolojan. Într-o intervenție la Digi24, acesta a explicat procesul politic aflat în derulare.

„Analizăm variantele pe care le avem şi, aşa cum am spus, după o decizie pe care PNL, care susţine acest portofoliu, o va lua, vom veni cu o propunere în luna ianuarie”, a declarat premierul.

Ce atribuții mai exercită Daniel David după demisie

Contactat de HotNews, Daniel David a confirmat că, din perspectivă legală, este încă ministru și că se prezintă la minister. Totuși, acesta a subliniat că activitatea este limitată strict la funcționarea curentă a instituției.

Potrivit explicațiilor sale, nu sunt inițiate proiecte noi, fiind gestionate „doar procesele care țin de funcționarea normală și obișnuită a sistemului sau proiecte care au început deja/sunt în derulare (înainte de 22 decembrie)”.

Întrebat când își va încheia efectiv mandatul, Daniel David a indicat lipsa controlului asupra deciziei finale. „Trebuie adresată premierului”, a spus acesta, adăugând: „Eu mi-am depus demisia din 22 decembrie la cabinetul sau. Așadar, aștept și eu numirea unei noi conduceri”.

Cine sunt variantele luate în calcul de PNL pentru Educație

Unul dintre numele vehiculate pentru preluarea Ministerului Educației este Marilen Pirtea, deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara. Acesta este consilier onorific al premierului Ilie Bolojan și vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor. Contactat de HotNews, Pirtea a evitat un răspuns clar privind acceptarea funcției, limitându-se la afirmația: „Nu am finalizat discuțiile”.

A doua variantă luată în calcul este Luciana Antoci, consilier de stat în domeniul educației în echipa premierului, după ce anterior a fost prefect al județului Iași. Antoci are o carieră îndelungată în sistemul educațional, fiind profesor de limba română și fost inspector școlar general, deținând, de asemenea, un doctorat în științele educației.

