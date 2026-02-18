Călin Georgescu rămâne cu măsura controlului judiciar, după ce un complet de divergență de la Tribunalul București, a decis prelungirea măsurii. În acest caz, el este judecat pentru pentru propagandă legionară.

a decis miercuri, 18 februarie, ca fostul candidat la să rămână sub . Călin Georgescu a primit măsura în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară. Decizia a fost luată de un complet de divergență, format din trei magistrați, după ce doi judecătorii au avut opinii diferite.

Este a doua oară când se întâmplă așa ceva în acest dosar care-l vizează pe fostul candidat. Prima oară s-a întâmplat în urmă cu aproximativ o săptămână când tot un complet de divergență a dispus că procesul său poate să înceapă.

„În opinie majoritară: În baza art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) din Cpp, rap. la art. 205 din Cpp respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul-inculpat Georgescu Călin împotriva încheierii din data de 03.02.2026 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1, pronunțată în dosarul nr. 24185/299/2025/a2. Definitivă”, se arată în decizia tribunalului.

Opinie separată făcută de un magsitrat

Instanța a publicat și decizia judecătorului care ar fi vrut ca fostul candidat Călin Georgescu să nu mai aibă nici o restricție.

„În opinie minoritară: în temeiul art. 425 ind.1 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Cpp, rap. la art. 205 din Cpp admite contestația formulată de către contestatorul-inculpat Georgescu Călin împotriva încheierii din data de 03.02.2026 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1. Desființează încheierea contestată și, rejudecând: în baza art. 348 din Cpp, raportat la art. 207 alin. (5) și (7) și art. 242 alin. (1) din Cpp revocă măsura preventivă a controlului judiciar luată față de contestatorul-inculpat Georgescu Călin”, se arată în opinia separată.

Călin Georgescu trimis în judecată

Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de . El este acuzat de promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Anchetatorii susțin că, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, în mai multe rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025), Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

„În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”, susțin procurorii.