Călin Georgescu o nouă înfrângere în instanță. Un complet de divergență i-a prelungit controlul judiciar

Călin Georgescu o nouă înfrângere în instanță. Un complet de divergență i-a prelungit controlul judiciar

Adrian Teampău
18 feb. 2026, 17:56
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Călin Georgescu rămân sub control judiciar
  2. Opinie separată făcută de un magsitrat
  3. Călin Georgescu trimis în judecată

Călin Georgescu rămâne cu măsura controlului judiciar, după ce un complet de divergență de la Tribunalul București, a decis prelungirea măsurii. În acest caz, el este judecat pentru pentru propagandă legionară.

Călin Georgescu rămân sub control judiciar

Tribunalul București a decis miercuri, 18 februarie, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să rămână sub control judiciar. Călin Georgescu a primit măsura în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară. Decizia a fost luată de un complet de divergență, format din trei magistrați, după ce doi judecătorii au avut opinii diferite.

Este a doua oară când se întâmplă așa ceva în acest dosar care-l vizează pe fostul candidat. Prima oară s-a întâmplat în urmă cu aproximativ o săptămână când tot un complet de divergență a dispus că procesul său poate să înceapă.

„În opinie majoritară: În baza art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) din Cpp, rap. la art. 205 din Cpp respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul-inculpat Georgescu Călin împotriva încheierii din data de 03.02.2026 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1, pronunțată în dosarul nr. 24185/299/2025/a2. Definitivă”, se arată în decizia tribunalului.

Opinie separată făcută de un magsitrat

Instanța a publicat și decizia judecătorului care ar fi vrut ca fostul candidat Călin Georgescu să nu mai aibă nici o restricție.

„În opinie minoritară: în temeiul art. 425 ind.1 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Cpp, rap. la art. 205 din Cpp admite contestația formulată de către contestatorul-inculpat Georgescu Călin împotriva încheierii din data de 03.02.2026 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1. Desființează încheierea contestată și, rejudecând: în baza art. 348 din Cpp, raportat la art. 207 alin. (5) și (7) și art. 242 alin. (1) din Cpp revocă măsura preventivă a controlului judiciar luată față de contestatorul-inculpat Georgescu Călin”, se arată în opinia separată.

Călin Georgescu trimis în judecată

Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General. El este acuzat de promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Anchetatorii susțin că, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, în mai multe rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025), Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

„În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”, susțin procurorii.

