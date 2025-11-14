B1 Inregistrari!
Eveniment » Poluarea aerului crește riscul de infarct. Concluziile unui studiu medical

Poluarea aerului crește riscul de infarct. Concluziile unui studiu medical

Adrian Teampău
14 nov. 2025, 15:17
sursă foto: Unsplash
Cuprins
  1. Popularea aerului duce la infarct
  2. Calitatea aerului influențează sănătatea inimii
  3. Poluarea aerului impune noi măsuri

Poluarea aerului are o legătură directă cu riscul de infarct miocardic, susține o echipă de cercetători italieni după un studiu medical. Concluzile au fost publicate într-o publicație de profil.

Popularea aerului duce la infarct

Cercetătorii italieni atrag atenția asupra pericolului care plutește în atmosfera marilor metropole cu un grad ridicat de poluare atmosferică. Există o legătură evidentă între infarctul miocardic și poluarea aerului. Studiul a fost realizat de o echipă de cercetare din cadrul Politecnico di Milano. Oamenii de știință au analizat aproape 38.000 de cazuri de infarct înregistrate între 2016 și 2019.

Rezultatele acestei cercetări științifice au fost publicate în revista Global Challenges. Aceștia arată că expunerea la particulele fine de pulbere, din atmosferă, crește riscul de boli cardiace.

„Am observat o asociere puternică cu dioxidul de azot. Particulele fine de pulbere arată, de asemenea, o creștere a riscului, cu 3% și, respectiv, 2,5%, în aceeași zi de expunere”, explică Amruta Umakant Mahakalkar, cercetător și autor principal al studiului.

Calitatea aerului influențează sănătatea inimii

Poluarea aerului are o legătură directă cu bolile cardiace. Enrico Caiani, profesor la Politecnico di Milano și coautor al studiului, insistă asupra problemelor pe care le implică calitatea scăzută a aerului.

Legătura dintre calitatea aerului și stopurile cardiace în afara spitalului este un semnal de alarmă pentru sistemele locale de sănătate, a transmis profesorul Caiani.

„În perioadele de poluare ridicată, serviciile de urgență ar trebui să anticipeze o potențială creștere a apelurilor de asistență”, avertizează profesorul.

Poluarea aerului impune noi măsuri

Cercetătorii italieni propun integrarea datelor de mediu în sistemele de prognozare pentru sănătatea publică. Astfel, spitalele ar putea anticipa creșterea apelurilor de urgență care apar odată ce crește poluarea aerului.

Un astfel de proiect european a început, de altfel. Numit CLIMA-CARE, este o inițiativă finanțată de Agenția Spațială Europeană. Oamenii de știință vor avea la dispoziție date obținute prin satelit. Ei vor puea analiza impactul poluării asupra sănătății publice în Lombardia.

De menționat că București, capitala României este unul dintre cele mai poluate orașe din Europa. Acest lucru are un impact major asupra sănătății locuitorilor săi care se confruntă cu tot felul de probleme. Traficul ridicat, alimentează poluarea aerului, fiind niște noxe extrem de ridicate.

