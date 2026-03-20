Calvarul unei fetițe din Cluj, snopită în bătaie și tratată ca o servitoare în familie. A sărit pe geam ca să ceară ajutor

Traian Avarvarei
20 mart. 2026, 15:57
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Cum era tratată fetița în familie
  2. Evaluările asistenților sociali au fost superficiale

O fetiță de 9 ani din județul Cluj a ajuns în grija Protecției Copilului, după ce a trăit un adevărat calvar în familie. Ea a reușit să ceară ajutor vecinilor după ce a sărit pe geam.

Cum era tratată fetița în familie

Totul a ieșit la iveală joi, când, închisă în casă fără mâncare, copila a reușit să iasă pe geam și a mers la o vecină să ceară de mâncare. Femeia a văzut vânătăile de pe trupul fetei și a întrebat-o ce a pățit. Ea și-a făcut curaj și a povestit cum e tratată în casă.

Mama ei și iubitul acesteia o obligă să se trezească în fiecare dimineață la 5 sau 6 pentru a le găti și a le pregăti hainele. Dacă nu face acest lucru, ea este bătută.

Ultima oară, fetița a fost bătută chiar în noaptea precedentă, pentru că a uitat să le spună că nu mai este gaz în butelie. Copila a povestit că, în timp ce mama îi ținea gura acoperită ca să nu țipe, bărbatul o lovea cu coada de la mătură și cu o curea.

Evaluările asistenților sociali au fost superficiale

Vecinii au sunat la 119, numărul special pentru abuzuri asupra copiilor, iar autoritățile au ajuns în casa familiei respective. Fetița a fost transportată la spital, unde medicii au constatat că are vânătăi pe corp, informează Observator. Ea a fost dusă apoi într-un centru de protecție specială, iar părinții au fost decăzuți temporar din drepturile părintești.

În familie mai există o fetiță de 4 ani, fata concubinului, însă ea a rămas în grija părinților, după ce s-a stabilit că nu a fost supusă abuzurilor.

În ultimul an au existat mai multe sesizări la Primăria Mociu, că fata e încuiată în casă, iar în decembrie nici n-a fost la școală, dar evaluările asistenților sociali au fost superficiale.

Mama și concubinul sunt acum audiați.

