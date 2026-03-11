B1 Inregistrari!
Camere de supraveghere montate în toaleta fetelor, la Liceul de Artă din Focșani. Cum argumentează conducerea

Camere de supraveghere montate în toaleta fetelor, la Liceul de Artă din Focșani. Cum argumentează conducerea

Traian Avarvarei
11 mart. 2026, 18:04
Conducerea Liceului de Artă din Focșani a instalat camere de supraveghere în toaleta fetelor. Sursa foto: știrileprotv.ro
Cuprins
  1. Cum justifică directoarea liceului instalarea camerelor
  2. Păreri împărțite după instalarea camerelor de supraveghere

E scandal în toată regula la Liceul de Artă din Focșani, după ce conducerea unității de învățământ a montat camere de supraveghere în două toalete ale fetelor.

Cum justifică directoarea liceului instalarea camerelor

Ioana Constantinescu, directoarea liceului, a justificat astfel decizia de instalare a camerelor în toalete: „Este o măsură extremă pentru că de vreo lună și jumătate foarte mulți elevi din cadrul Liceului de Artă … au acuzat că nu se mai pot duce în pauze la toaletă, să o folosească exact așa cum este ea destinată din cauza unui grup de fumători. Am considerat că aceste camere video nu ar trebui și chiar nu incomodează pe absolut nimeni decât dacă vrei să fumezi și acum îi încurcă”.

Păreri împărțite după instalarea camerelor de supraveghere

În timp ce unii consideră măsura o încălcare a dreptului la intimitate, alții, mai ales nefumătorii, se arată încântați.

„Mi se pare ceva ce nu trebuia pus mai ales într-o baie și inclusiv doar a fetelor”, a susținut o elevă, pentru Știrile Pro TV.

În schimb, alta a apreciat decizia conducerii: „Suntem mai în siguranță, dacă se întâmplă ceva în baie avem dovezile clare cu ce s-a întâmplat”.

Inspectoratul școlar a deschis o anchetă.

„Am recomandat respectarea cadrului legal pentru că unitatea de învățământ trebuie să parcurgă toți pașii necesari pentru a fi respecte aceste norme”, a declarat Livia Marcu, inspector școlar general ISJ Vrancea.

De precizat că legea interzice montarea camerelor de supraveghere în vestiare și toalete.

