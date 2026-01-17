Două persoane au fost reținute pentru trafic de droguri de mare risc, după ce au fost prinse în flagrant de polițiștii locali din Constanța, având asupra lor substanțe interzise destinate comercializării. Ulterior, a fost extinsă prin percheziții domiciliare, iar una dintre persoane a fost arestată preventiv, în timp ce cealaltă a fost plasată sub control judiciar.

Prinși în flagrant, cu drogurile în autoturism

Cazul a ieșit la iveală în urma unei acțiuni desfășurate de Direcția Generală de Poliție Locală Constanța. Potrivit anchetatorilor, cele două persoane au fost surprinse în flagrant delict în timp ce transportau droguri într-un autoturism, substanțele fiind destinate vânzării, conform Știrile ProTv.

„La data de 14 ianuarie 2026, un echipaj al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Constanţa a surprins în flagrant delict cele două persoane, în timp ce ar fi deţinut în autoturism, în scopul comercializării, 30 de grame de amestec de substanţă vegetală impregnată cu ADB-BUTINACA şi ADB-4en-PINACA (drog de mare risc). Ulterior, în urma a două percheziţii domiciliare efectuate de poliţişti, la data de 15 ianuarie 2026, persoana de 30 de ani ar fi predat aproximativ 390 de grame de substanţă psihoactivă N-ethylpentedrone, pe care ar fi îngropat-o pe un teren viran. Din probatoriul administrat a rezultat că produsul psihoactiv urma să fie comercializat de către persoanele cercetate către consumatori, din municipiul Constanţa”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Droguri ascunse pe un teren viran

Ancheta nu s-a oprit la flagrant. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile celor doi suspecți, polițiștii au descoperit indicii suplimentare privind activitatea infracțională. Una dintre persoanele cercetate, un bărbat în vârstă de 30 de ani, ar fi ascuns o cantitate semnificativă de substanțe psihoactive pe un teren viran, încercând să le sustragă de la descoperirea autorităților.

Potrivit probelor administrate, drogurile urmau să ajungă pe piața neagră din municipiul Constanța, fiind destinate consumatorilor locali.

Decizia instanței și contestația DIICOT

Procurorii au dispus reținerea ambelor persoane implicate în dosar. Ulterior, cazul a ajuns în fața Tribunalului Constanța, care a decis arestarea preventivă a suspectului de 30 de ani. În schimb, instanța a respins propunerea de arestare preventivă formulată în cazul persoanei de 34 de ani.

Față de această decizie, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța a formulat contestație, urmând ca instanța superioară să analizeze solicitarea procurorilor.

Ancheta continuă, iar cei doi suspecți sunt cercetați pentru trafic de droguri de mare risc, infracțiune care se pedepsește sever, conform legislației în vigoare.