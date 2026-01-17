B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Captură importantă de droguri la Constanța. Două persoane, reținute pentru trafic

Captură importantă de droguri la Constanța. Două persoane, reținute pentru trafic

Selen Osmanoglu
17 ian. 2026, 08:29
Captură importantă de droguri la Constanța. Două persoane, reținute pentru trafic
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Prinși în flagrant, cu drogurile în autoturism
  2. Droguri ascunse pe un teren viran
  3. Decizia instanței și contestația DIICOT

Două persoane au fost reținute pentru trafic de droguri de mare risc, după ce au fost prinse în flagrant de polițiștii locali din Constanța, având asupra lor substanțe interzise destinate comercializării. Ulterior, ancheta a fost extinsă prin percheziții domiciliare, iar una dintre persoane a fost arestată preventiv, în timp ce cealaltă a fost plasată sub control judiciar.

Prinși în flagrant, cu drogurile în autoturism

Cazul a ieșit la iveală în urma unei acțiuni desfășurate de Direcția Generală de Poliție Locală Constanța. Potrivit anchetatorilor, cele două persoane au fost surprinse în flagrant delict în timp ce transportau droguri într-un autoturism, substanțele fiind destinate vânzării, conform Știrile ProTv.

„La data de 14 ianuarie 2026, un echipaj al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Constanţa a surprins în flagrant delict cele două persoane, în timp ce ar fi deţinut în autoturism, în scopul comercializării, 30 de grame de amestec de substanţă vegetală impregnată cu ADB-BUTINACA şi ADB-4en-PINACA (drog de mare risc). Ulterior, în urma a două percheziţii domiciliare efectuate de poliţişti, la data de 15 ianuarie 2026, persoana de 30 de ani ar fi predat aproximativ 390 de grame de substanţă psihoactivă N-ethylpentedrone, pe care ar fi îngropat-o pe un teren viran. Din probatoriul administrat a rezultat că produsul psihoactiv urma să fie comercializat de către persoanele cercetate către consumatori, din municipiul Constanţa”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Droguri ascunse pe un teren viran

Ancheta nu s-a oprit la flagrant. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile celor doi suspecți, polițiștii au descoperit indicii suplimentare privind activitatea infracțională. Una dintre persoanele cercetate, un bărbat în vârstă de 30 de ani, ar fi ascuns o cantitate semnificativă de substanțe psihoactive pe un teren viran, încercând să le sustragă de la descoperirea autorităților.

Potrivit probelor administrate, drogurile urmau să ajungă pe piața neagră din municipiul Constanța, fiind destinate consumatorilor locali.

Decizia instanței și contestația DIICOT

Procurorii au dispus reținerea ambelor persoane implicate în dosar. Ulterior, cazul a ajuns în fața Tribunalului Constanța, care a decis arestarea preventivă a suspectului de 30 de ani. În schimb, instanța a respins propunerea de arestare preventivă formulată în cazul persoanei de 34 de ani.

Față de această decizie, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța a formulat contestație, urmând ca instanța superioară să analizeze solicitarea procurorilor.

Ancheta continuă, iar cei doi suspecți sunt cercetați pentru trafic de droguri de mare risc, infracțiune care se pedepsește sever, conform legislației în vigoare.

Tags:
Citește și...
Militar din Constanța, condamnat cu suspendare după ce a fost prins conducând sub influența drogurilor
Eveniment
Militar din Constanța, condamnat cu suspendare după ce a fost prins conducând sub influența drogurilor
Polițist din Constanța, prins în flagrant când lua mită 5.000 de euro. Ce măsuri au fost aplicate de DNA
Eveniment
Polițist din Constanța, prins în flagrant când lua mită 5.000 de euro. Ce măsuri au fost aplicate de DNA
MApN aduce influencerii în mijlocul antrenamentelor militare. Cum încearcă armata să ajungă la tineri prin emisiunea „Armata influencerilor”
Eveniment
MApN aduce influencerii în mijlocul antrenamentelor militare. Cum încearcă armata să ajungă la tineri prin emisiunea „Armata influencerilor”
Fundația lui Mihai Neșu trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro: „Vreau să cred că domnului Bolojan i-a scăpat această decizie”
Eveniment
Fundația lui Mihai Neșu trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro: „Vreau să cred că domnului Bolojan i-a scăpat această decizie”
Accident grav la Galați pe DN 25 cu ma multe victime. Cum s-a produs coliziunea violentă (GALERIE FOTO)
Eveniment
Accident grav la Galați pe DN 25 cu ma multe victime. Cum s-a produs coliziunea violentă (GALERIE FOTO)
Pedeapsa primită de avocata din București care ar fi angajat un asasin pentru a răzbuna moartea fiului ei: „Vă omor pe toți”
Eveniment
Pedeapsa primită de avocata din București care ar fi angajat un asasin pentru a răzbuna moartea fiului ei: „Vă omor pe toți”
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Rodnei. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă asupra riscului major de avalanșe (VIDEO)
Eveniment
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Rodnei. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă asupra riscului major de avalanșe (VIDEO)
Premieră: Ordin de protecție împotriva unei mame care ani de zile și-a ținut copilul departe de tată
Eveniment
Premieră: Ordin de protecție împotriva unei mame care ani de zile și-a ținut copilul departe de tată
Nelu Iordache, eliberat din închisoare după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa. Cum justifică instanța (VIDEO)
Eveniment
Nelu Iordache, eliberat din închisoare după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa. Cum justifică instanța (VIDEO)
Klaus Iohannis nu și-a plătit impozitele. Este somat de Primăria Sibiu să dea banii datorați
Eveniment
Klaus Iohannis nu și-a plătit impozitele. Este somat de Primăria Sibiu să dea banii datorați
Ultima oră
11:26 - Militar din Constanța, condamnat cu suspendare după ce a fost prins conducând sub influența drogurilor
10:35 - Președintele brazilian Lula și Ursula von der Leyen au salutat acordul comercial UE-Mercosur
09:56 - Vremea, 17 ianuarie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
09:28 - NATO organizează exerciții militare în Groenlanda. Statele Unite au fost invitate
08:59 - Sfântul Antonie cel Mare, prăznuit pe 17 ianuarie. Viața și învățăturile unuia dintre marii sfinți ai creștinătății
23:59 - Polițist din Constanța, prins în flagrant când lua mită 5.000 de euro. Ce măsuri au fost aplicate de DNA
23:55 - Surse: Fiul lui Ramzan Kadîrov, în stare critică după un accident. El a fost transportat la Moscova
23:30 - Casa Faimoșilor de la Survivor a căzut iar. Tamaș: „Mi-a venit un bambus în cap. Am amețit”. Scandal între Naba Salem și Cristi Boureanu
23:17 - MApN aduce influencerii în mijlocul antrenamentelor militare. Cum încearcă armata să ajungă la tineri prin emisiunea „Armata influencerilor”
23:00 - Fundația lui Mihai Neșu trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro: „Vreau să cred că domnului Bolojan i-a scăpat această decizie”