Care este culoarea anului 2023: Promovează optimismul și bucuria (FOTO)

Viva Magenta este aleasă ca fiind culoarea anului 2023, aceasta este considerată un „roșu animat, care pulsează cu mișcare”.

Puterea și vitalitatea de a crea un viitor mai bun și mai pozitiv au fost câteva dintre lucrurile pentru care Viva Magenta este numită culoarea anului 2023. Culoarea este bazată pe tonuri calde și reci, originile culorii fiind ancorate în natură prin intermediul nuanței electrizante care poate fi găsită în sfera fizică, dar și în cea virtuală.

An unconventional shade for an unconventional time:

a new vision. Color of the Year 2023: PANTONE 18-1750 Viva Magenta

Vibrating with vim and vigor, a shade rooted in nature descending from the red family demonstrating a new signal of strength.

